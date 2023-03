Deakov Plavac mali Vertias 2020. jedno je od najboljih crnih vina koja smo probali u posljednje vrijeme

Priča o vinima Deak jedna je obiteljska priča, i to nadasve uspješna. Deakovi su najprije uspješan posao razvili uzgajajući i otkupljujući mandarine po dolini Neretve. Da bi onda tvrtka nastavila pod okriljem Agrokora s Damirom Deakom, pater familiasom, i dalje na čelu. Dođe vrijeme za krenuti dalje, pa je gospodin Deak odlučio uložiti u vinograde u Komarni, jer uz razvijeni turizam od 20 bungalova i dvije vile od kojih je jedna poznata i po ljetovanju tada britanskog premijera Borisa Johnsona bilo bi dobro ponuditi gostima i dobro vino kuće. Bila je to i želja Damirova oca, pa se puno truda uložilo u strme padine kojima je dominirala makija, da bi ih se kultiviralo i napravilo podobnima za vinovu lozu.

Foto: Julio Frangen

Nije šala, tih 15 hektara leži većinom na nagibu od 60 posto pa će Deakovi u šali reći kako su to jedini svjetski vinogradi koji se obrađuju u – kopačkama. Njihova vina, kao i masline koje zauzimaju jedan dio tog prostora, možete probati u Wine baru Deak, nedavno otvorenom ugostiteljskom objektu na Jadranskoj magistrali s kojeg se gleda na Komarnu i Pelješac. Možete se okrijepiti pa nastaviti prema Pelješkom mostu. Vina Ćaća moj i Dida moj već su priznata iako su s vinogradarstvom Deakovi započeli 2011., Pošip Ćaća Moj 2018. dobio je na Decanteru 2020. srebro, a onaj berbe 2021. zlato na lanjskom Mundus Vini, ali i srebro na IWC-u u Londonu. Jedino je to bilo dalmatinsko vino koje je s Mundus Vinija, velikog ocjenjivanja vina u Njemačkoj, lani donijelo neku medalju.

Foto: Julio Frangen

Da bi nam upravo na prezentacijskoj večeri u Trilogiji Fino & Vino priopćili kako je i Plavac Mali Ćaća moj berbe 2020. na ovogodišnjem Mundus viniju osvojio zlato pri čemu je ocijenjen s visokih 91 bodova. Bila je to jedna motivacija više da se probaju vina koja su Deakovi donijeli na kušanje, redom berbe kojih još nema na tržištu. I među njima smo probali crno vino koje možemo smatrati najboljim koje smo probali u dosta dugo vremena. Krenimo, dakle, redom s vinima koja dolaze iz obitelji Damira i Marijane Deak i njihovih sinova i kćeri Dina, Denisa, Maše i Mare.

Foto: Julio Frangen

Obratite pozornost kada vidite posebno dizajnirane etikete Deakovih vina, neke nose ime Dama, poput Roséa berbe 2022. koji smo probali. Jer, objasnila nam je gospođa Deak, Damira i zovu Dama, a prva dva slova njihovih imena ponovo daju tu riječ. No, taj rosé napravljen od plavca malog i syraha, doista jest damski elegantan, vrlo lijepe aromatike, boje prema kojoj ga ne možete zamijeniti za bilo koje drugo vino. Kako Damir Deak kaže, to vino iznimno je popularno među turistima, pogotovo onima ljepšeg spola, a uz to vino tražen je Pošip Rhapsody koji smo probali također berbe 2022. I riječ je poluslatkom vinu, dakle nota i okusa očekivanih za ovo vino, no opet finom i elegantnom za koje nam kažu kako također ima veliku prođu kod ljepšeg spola.

Foto: Julio Frangen

Jasno, puno više za domaće ljubitelje vina, tako i nama koji smo kušali nove berbe, bio je Pošip Ćaća moj 2022. koji je već naznačavao kakvo će vino biti nakon što još koji tjedan, po mogućnosti i dulje, odleži. Davao je već neke jake karakteristike ove sorte, a, primjerice, alkohol kojega je pristojnih 13,5 posto nismo osjetili. Na stol je zatim došao Pošip Prestige Barrique 2021. koji je iz inoxa na deset mjeseci dospio u bačvu da bi mu nakon odležavanja bilo dodano još nešto mladoga iz inoxa koji je, naravno, s istog položaja. Nešto je jači, 14 posto, no doista je riječ zaista iznimnom vinu, konkretnom, ponovo prigušenog alkohola, lijepih aroma koje ostaju i u okusu.

Foto: Julio Frangen

No, sve to bila je tek uvertira jednom od najboljih crnih vina koja smo probali u posljednje vrijeme. Plavac mali Veritas 2020. već je sada moćno vino koje obećaje da za koju godinu odležavanja postane doista velikim vinom. Slojevitost, tekstura, punoća koja obavija nemalih 15 posto alkohola osnovne su karakteristike. A onda nastupaju one koje se dobivaju u drugom ili trećem gutljaju, kao što su šljiva, suha šljiva, crno bobičasto voće, pa i nešto tamne čokolade. Usudimo se reći da bi ovaj plavac mali zamijenili i za neko moćnije vino, poput dingača, primjerice, da nismo znali što pijemo.

Foto: Julio Frangen

Kako naklade Deakovih vina nisu visoke, i ovdje se radi o nekih 3.000 butelja, čim ovo vino negdje ugledate, ne štedite nego ga kupite, pa malo uživajte a ostalo pospremite. To je tako kada se proizvod osmišljava od početka, pa tako Deakovi s dizajnericom Božom Brnas sami razvijaju etikete koje je dizajnerica zamislila kao neki prepoznatljivi obiteljski grb. A uz vina probali smo pršut i sireve domaćih proizvođača koje služe u svojem 'wine stopu' a sušene smokve, ušećerene bademe i arancine bilo je odlično probati s njihovim vinima. Ovom autoru, pak, interesantno je bilo probati kumkvat, osebujni citrus, također iz proizvodnje Deakovih.