David Skoko: Goste učim kuhati jela naših baka, samo malo modernija

“Nikada nisam volio ići u restorane kao gost, ali zato obožavam kuhati za druge; tu se potpuno dajem da jelo ispadne maštovito i ukusno i veselim se kada gosti uživaju. Mogao bih čitav dan samo kuhati, to je moj gušt.” Kada to čujete od jednog od najpoznatijih hrvatskih kuhara Davida Skoke dok gledate kako pred vam priprema morskog psa s povrćem, ne možete dočekati da probate ono što je s užitkom pripremio. Otvoren, jednostavan, razgovorljiv, sudjelujući u radionici kuhanja s Davidom Sokom imate osjećaj da ste u kuhinji nekog prijatelja, s kojim možete pričati o puno toga. Zato ne čudi da je projekt kuhanja s Davidom Sokom iznimno popularan.

Čari Istre i umijeće chefa



Ponude ljetovanja u kojima se gostima nudi vrhunski smještaj, kupanje i sunčanje turistički radnici davno upotpunjuju dodatnim sadržajima kako bi gosti na ljetovanju mogli i nešto naučiti i dodatno se zabaviti. U Novigradu u Istri, u turističkoj kompaniji Aminess hoteli i kampovi osmislili su ove sezone novi projekt “Aminess Cooking with Class by David Skoko” koji objedinjuje čari odmora u Istri i učenje od renomiranog chefa Davida Skoke. Gosti koji se odluče za dolazak u Novigrad i rezerviraju taj ekskluzivni gourmet paket dobivaju jedinstvenu priliku sudjelovati na stručnoj radionici kuhanja na kojoj i sami mogu zasukati rukave i pomoći chefu, ako ništa drugo a onda narezati povrće, očistiti ribu ili je filetirati.



– Kulinarske radionice počele su 8. svibnja u a’ la carte restoranu hotela, organizirano je više termina u svibnju i lipnju. Interes je bio jako dobar, a planiramo projekt nastaviti i tijekom rujna i listopada. Za svaku radionicu broj polaznika je ograničen, a za svaki datum održavamo po dvije radionice dnevno, u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu. Predviđeno trajanje svake radionice je četiri sata tijekom kojih će polaznici imati priliku učiti vrhunske kulinarske vještine od chefa Skoke. Svaki posjetitelj dobije opremu i pribor za rad, kao i namirnice za pripremu vrhunskih specijaliteta. Osim bogatog izbora lokalnih namirnica, koristi se i višestruko nagrađivano ekstradjevičansko maslinovo ulje Vergal koje daje autentičan, istarski potpis svakom jelu – kazala je Maja Lena Lopatny, voditeljica odnosa s javnošću Aminess hotela i kampova.

“Aminess Cooking with Class by David Skoko”, kažu u Aminessu, novo je poglavlje u ponudi Aminess hotela i kampova koje gostima pruža doživljaj učenja vrhunskog kulinarstva u opuštajućem hotelskom ambijentu. Radi se o jedinstvenom projektu u hrvatskom turizmu kojim je Aminess, unatoč pandemiji, pronašao način da gostima omogući jedinstven gourmet doživljaj uz promociju lokalnih namirnica i kulinarsku radionicu pod vodstvom poznatog hrvatskog chefa. – Novom projektu se izuzetno radujem i veliko mi je to zadovoljstvo i izazov. “Aminess Cooking with Class by David Skoko” jedinstvena je prilika za sve polaznike koji će se moći upoznati s tajnama moje kuhinje. Korištenjem lokalnih namirnica s naglaskom na sezonalnost, polaznike podučavam kako da osvježe svoje kulinarsko umijeće i dodatno oplemene vlastite recepte. Dobrodošli su svi sa željom za učenje i odličnom zabavom tijekom odmora – kazao je chef Skoko.



Aminess svoju gourmet priču nadopunjuje i jedinstvenim paketima smještaja u suradnji s istarskim vinarima i tartufarima. Tako svi posjetitelji Aminessovih objekata u Novigradu Istarskom imaju priliku posjetiti i degustirati vrhunska vina istarskih vinarija Matošević i Coronica po promotivnim cijenama, te kušati najpoznatiju istarsku deliciju – tartufe u poznatom OPG-u Karlić.



Gosti koji su bili na radionici oduševljeni su svime što su vidjeli, čuli i probali.

– Naučila sam očistiti ražu, što nisam nikada prije radila, a onda sam naučila i kako je pripremiti s umakom koji je nastao od kuhanja kukuruza u mlijeku. Nikada mi prije to nije palo na pamet napraviti. Izvrsnog je okusa, kako raža koju smo pripremali, tako i morski pas s povrćem, ali i sipa koju smo naučili čistiti, a onda i pripremati kao treće jelo. Umak je također bio odličan; jednostavan, a jako fin, od mladog špinata i sira. Uglavnom, odličan projekt i radionica. Sve napravljeno odmah smo i jeli – dio je impresija polaznika kulinarske radionice. Mahom je riječ o domaćim gostima koji su odlučili naučiti kuhati i jela za koja Skoko kaže da su i premalo zastupljena u domaćoj kuhinji.



– Sve to naši ribari ulove u Jadranu i onda je šteta da i više građana u Hrvatskoj ne jede ribu i ostalu domaću i sezonsku hranu koju sami možemo uzgojiti. Kao što ste već i čuli, ja sam pobornik domaće, lokalne hrane i namirnica, posebno ribljih specijaliteta. Ona jela koja su pripremale naše bake i majke mi moderniziramo, pripremamo na zdrav i zanimljiv način – pričao je Skoko.

Neki samo guštaju u jelu



Podučio je polaznike o nekim zabludama u kuhanju; da visoke temperature i dugo kuhanje zapravo unište hranjive vrijednosti povrća, tako da ga doista nije potrebno dugo kuhati, kao i da je ribu potrebno potpuno osušiti i soliti netom prije pečenja kako se ne bi zalijepila za tavu, da se kora s tikvica ne smije guliti jer je upravo ona najvredniji dio tog povrća i niz drugih zanimljivih kulinarskih detalja.



No, osim kroz kulinarske radionice s gostima, kompanija Aminess provodi i projekt kojim gastronomiju Istre priča kroz posebne ekskluzivne večere koje postaju sve popularnija turistička ponuda. Istra, naime, prednjači u prezentaciji svoje bogate gastronomije koju uvijek veže uz vina lokalnih vinara, a jedan od najboljih promotora istarske kuhinje je upravo David Skoko koji od tih principa ne odustaje ni u svom privatnom restoranu.



I dok je dio gostiju kuhao sa Skokom, dio se gostiju odlučio jesti vrhunska jela koja su vrhunski chefovi za njih pripremali danima. Taj pak projekt turistička kompanija Aminess hoteli i kampovi provodi u suradnji s chefovima Davidom Skokom i Janezom Bratovžom pod nazivom “Aminess Wine&Gourmet Nights”. Riječ je o četvrtoj sezoni projekta čiji je cilj predstaviti bogatstvo i raznolikost istarske gastronomije i lokalnih, autohtonih namirnica. Prva večera održana je prošli vikend u hotelu Aminess Maestral, u à la carte restoranu Oliveto. Večera je imala pet sljedova i jeli su se jadranski škampi, boškarin, trilja, svinjetina i desert od šumskog voća koji su pripremile Mihaela Deskar i Martina Labinjan. Na tom projektu, dakle, snage udružuju kuhari hotela u suradnji sa chefovima Skokom i Bratovžom. Uz vrhunske specijalitete, gosti piju vina svjetski poznatog vinara Coronice.



– Riječ je o ekskluzivnim večerama koje će se tijekom srpnja, kolovoza, rujna i listopada održavati jednom mjesečno. U srpnju i kolovozu večere će se održavati u novigradskom restoranu Half 8, a u rujnu projekt će se premijerno predstaviti i na otoku Korčuli u Aminess Port9 Resortu. Dosad je tijekom protekle tri sezone tog projekta održano 26 večera na kojima je uživalo više od 1500 posjetitelja iz Hrvatske i drugih zemalja, rekao je Damir Čekić, direktor hrane i pića Aminess hotela i kampova.

