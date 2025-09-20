Stiže pomrčina Sunca koja mijenja sudbinu: Ova tri horoskopska znaka čekaju dramatične promjene!
Danas nas očekuje pomrčina Sunca koja nosi snažnu energiju. Za razliku od običnog mladog Mjeseca, pomrčine funkcioniraju kao “superpunjači” novih početaka, pa se promjene mogu dogoditi iznenada i u potpunosti promijeniti tijek života. Ova pomrčina događa se na posljednjem stupnju Djevice, što donosi snažan osjećaj završetka i početka u isto vrijeme. Može izazvati nelagodu, ali upravo kroz to dolazi osobni rast. Vrijeme je da se oslobodite toksičnih navika, nereda i svega što vas koči, piše Bustle.
Posebnu težinu ovoj pomrčini daju opozicije sa Saturnom i Neptunom, što znači suočavanje s realnošću, karmičke lekcije i otkrivanje istine od koje ste možda bježali. No, u igri je i veliki trigonski aspekt s Plutonom i Uranom, koji obećava da iz krize može izrasti nevjerojatna snaga i transformacija. Evo znakova koji će najviše osjetiti ovu snažnu lunaciju:
Djevica: Za vas je ovo ogledalo duše. Ako se osjećate kao da vam poznati temelji izmiču, to je zato što vas svemir gura u smjeru osobnog rasta. Vrijeme je da prestanete držati staru verziju sebe i zakoračite u novu fazu identiteta. Ova pomrčina traži hrabrost – ali vas priprema da postanete verzija sebe kojoj ste oduvijek težili.
Strijelac: Pomrčina se odvija u vašem području karijere i statusa. Možda ćete preispitati svoj profesionalni put, autoritet ili ulogu u javnosti. Neočekivani događaji mogli bi vas natjerati da redefinirate prioritete i pronađete ravnotežu između posla i privatnog života. Ključ je da svoj identitet ne poistovjećujete samo s karijerom.
Ribe: Za vas je ovo pomrčina odnosa. Vrijeme je da pustite ljude, ideje ili dinamike koje vas koče, čak i ako to boli. To ne znači da sve veze moraju završiti – ali neke će se promijeniti kako biste mogli slobodnije rasti. Naučite razlikovati što vas hrani, a što vas iscrpljuje, i prihvatite prilagodbe koje svemir sada donosi.