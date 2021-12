Da ne pokvarite blagdanske slastice: Istopite čokoladu ovom metodom i nema šanse da zagori

Ovaj mjesec se po većini kuća širi miris pečenog biskvita, šećera, čokolade i cimeta jer se priprema mnoštvo blagdanskih kolača i slastica. Iako je to vrijeme zabave, smijeha i uživanja, ponekad se pretvori u pravi stres jer u žurbi, da sve ispadne što bolje i da se što više toga napravi, nešto krene krivo.



Najčešće su to neki koraci koji se na prvu čine vrlo jednostavni, pa im se ne posvetimo dovoljno. Jedan od njih je i topljenje čokolade - zanemari se miješanje i u samo nekoliko sekundi ona izgori u loncu.



Da biste to izbjegli ove godine, koristite se lakšom metodom topljenja koja je osvanula na TikToku i zaludjela korisnike.



Napunite lonac vodom i ostavite da proključa, a zatim dodajte čokoladu u originalnom pakiranju. Nakon samo nekoliko minuta potpuno će se istopiti i možete je vrlo jednostavno izliti iz pakiranja u posudu. Osim što nema šanse da zagori, imate i manje posuđa za prati.



Bitno je da pazite pri otvaranju da se ne opečete, prenosi Nine.

