Burger & Beer bar Mrav novi je restoran s hamburgerima na južnoj strani Velesajma

Ako imate posla negdje na Zagrebačkom velesajmu, gdje se, zapravo, malo pomalo formira jedan novi život unatoč općenitim predrasudama o zapuštenosti i pustoši, sigurno ćete ondje i malo dalje pronaći vjerojatno najbolji izbor burgera u Zagrebu. Jer, uz Burger Bar KSS Burger One RenMana, najavljeno otvaranje novog lokala za burgere u nedalekom Središću i The Burger bara u blizini glavnog ulaza, tu je sada i jedan – Mrav. Na južnoj strani Velesajma otvorio se nedavno Burger & Beer Bar Mrav, sasvim novi restoran s hamburgerima koji je zapadni dio Novog Zagreba učinio pravim “burger townom.”

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Zdravko Crnjak vlasnik je lokala koji je ime dobio po istoimenom kafiću u dvorani u Trnskom koji je Zdravko otvorio s braćom.

– Mislimo da ima posla za sve. Jer, drukčiji smo koncept od susjeda pa čak ni ne mislimo da smo konkurencija. Sasvim sigurno ne po pristupu, načinu rada, konceptu… Bitno smo različiti – riječi su kojima nas je dočekao Siniša Benko, kreator ponude novog burger bara, krenuvši odmah i u detalje. – S Mravom je namjera da ljudi, nadamo se ponajviše oni mlađi, pronađu mjesto za koje će steći naviku dolaska. Prije svega mislimo da je ovo hrana generacije mladih, a zbog cijele ove situacije vjerojatno će zahvatiti i nas starije, ako već nije. Jer, sve će teže ljudima biti otići u klasični restoran, koje doista cijenim i nadam se da će se otvoriti brzo. U bilo kojem boljem takvom objektu teško ćete proći ispod 500 kuna po stolici, u burger baru, poput našeg, dakle, ipak za bitno manje, a riječ je o vrsti hrane koja je zapravo obiteljska, a sigurno će biti siti, vjerujem i sasvim zadovoljni. Na nama je onda da ponudu proširimo i ugođajem, glazbom u određene dane, ali i posebnom ponudom. Ponudili smo upravo na naš prvi petak burger od tune. Imao sam skeptike, rijetki su vjerovali da će to proći. No dobar komad pljeskavice od tune s wasabi majonezom rasprodao se tog istog dana. A treba reći i da mi nemamo problema s parkiranjem, pa ovdje je najveći parking u gradu na kojem uvijek ima mjesta, govori nam Benko.



Foto: Željko Lukunić/Pixsell

U svakom od burgera je pljeskavica od 180 grama koja dolazi iz mesnice Martinjak u briošu pekarnice Miško.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Krumpire, pogotovo one Parisien, oblikovane kao kuglice, prelijevaju topljenim švicarskim sirom Raclette.

Otvorena kuhinja



Koncept je, mora se priznati, efektan. Kuhinja je otvorena, vidite kada se vaš burger radi, od čega, tko ga radi, a to je Sinišin sin Karlo. Možete sjediti i na terasi koja je posložena logično za jedan ovakav lokal, ali opet tako da funkcionira kao klasični bar u kojem možete sjesti i popiti nešto iz dobre ponude pića. Pogotovo jer je po potrebi natkriva automatizirana tenda čije će osvjetljenje navečer stvoriti prilično atraktivan prizor vidljiv s Avenije Dubrovnik. Interijer je iskorišten maksimalno, uz otvoreni prostor za pripremu hrane i veliki šank za konzumaciju, ugodan je ambijent i za vrijeme nakon pandemije. Mrav je ideja Siniše Benka i Zdravka Crnjaka, koji je i vlasnik lokala. Ime koje je novi burger bar ponio doista nije nimalo slučajno. – Mrav je i ime tvrtke koju imam s dvojicom braće, a koja je krenula prije 20 godina od lokala u dvorani Trnsko, a imamo ga još i danas. Košarku sam obožavao, lokal smo imali u doba najboljih utakmica koje je u Trnskom igrao KK Zagreb. Bilo je sjajno, dvorana puna, a ja sam u svemu tome uživao pa sam onda i pitao može li se po Mravima iz Trnskog nazvati i naš lokal. Tako je ime ostalo. Nažalost sjajnog Pepsija Božića, koji je bio izniman trener i čovjek, više nema, a i klub se ugasio. Ipak, razvili smo se, još jedan sličan lokal imamo i u dvorani Pešćenica, a prepoznali smo priliku i u event industriji, gdje sam i upoznao Sinišu, počinje svoju priču Zdravko Crnjak dok se mi upuštamo u borbu s pozamašnim burgerom nazvanim – Baš Naš. U svakom od burgera je pljeskavica od 180 grama koja dolazi iz mesnice Martinjak u briošu pekarnice Miško. – To je najbolje što se može dobiti a da znamo odakle je došlo i kako je to meso uzgajano, da je redovito dobavljivo, isto ide i za Miškove brioše, koji su najbolji za koje znam, a za cijenu koja ne utječe na krajnju cijenu burgera. Znamo točno od kojeg mesa želimo da bude naša pljeskavica, a za takav komad mesa morate imati i adekvatno pecivo. I to je to, sve ostalo u burgerima plod je naše mašte i znanja. No to vam i je ono u čemu ljudi najviše griješe, jer bez dobrog mesa ne može biti dobre pljeskavice – govori nam Siniša Benko. I doista, bilo je pokušaja da se u burger stavi tartuf, no ovdje je to bitno smislenije, jer je u Baš Naš krema od tartufa ali i čips od tartufa, a onda još bijelo zelje, karamelizirani luk, bijeli umak, iceberg salata – jaje na oko. – Nakon svih ovih godina rada u event industriji poželio sam imati nešto gdje mogu uvijek doći, s obitelji, prijateljima. A nažalost, teško je očekivati da se vrate ona vremena prije pandemije, veliki događaji koncerti, pune dvorane, stadioni. Sve je to nešto na čemu gradiš svoje znanje i iskustvo. Više nemamo što čekati, nitko ne zna ni kakva će biti ova godina, krenuli smo u ovo ne očekujući previše, a nadajući se da pričamo dobru priču, koje ćemo se i držati – govori nam Crnjak dok ispijamo čašu dobrog Zeppelinova Pilsa, jednog od šest točenih piva ove pivovare koja se nude u novom burger baru na Velesajmu. Često, kaže Zdravko, prolazi ovuda, jer živi u blizini, cijelo vrijeme gledao je prostor koji je bio neaktivan desetak godina.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

Hrana nije za dostavu, u Mravu žele da gosti na licu mjesta pojedu, kada je najsvježije.

Foto: Željko Lukunić/Pixsell

U Baš Naš burger idu krema i čips od tartufa, a onda još bijelo zelje, karamelizirani luk, bijeli umak, iceberg salata, jaje na oko.

Nude i veganski burger



– Sve je išlo novo, uložili smo dosta, znatno više od planiranoga, no mislimo da je ovo pravo mjesto. Tu je i publika koja se rekreira na brojnim sportovima na Velesajmu, publika koja ne troši previše vremena na obrok, a gdje mi onda nudimo kvalitetan i bogat zalogaj za ne pretjerano puno novca – govori nam. Reklo bi se da je otprilike tako, jer osnovni Klasik je klasik burger, u kojem su uobičajeni sastojci poput iceberg salate, rajčice, luka, bijelog i BBQ umaka uz, dakako, pljeskavicu u briošu, i stoji 39 kuna. Tome pridružite lađice pomfrita za 15 kuna te jedno malo pivo za još 15, dobili ste cijenu menija koja je i nešto manje od one koju ćete platiti u već etabliranim sličnim lokalima. – Imat ćemo redovito specijale, želimo da nas to poglavito razlikuje. Mene je osobno iznenadila potražnja za veganskim burgerima, gdje ima upita i za vegansko pecivo! Tako imamo i Veggie State of Mind, što je burger za takvu publiku. Ako niste za burger, imamo Philly Cheese Steak, za koji mislim da je baš odličan, pa tortilju s piletinom ili pileću salatu – govori nam Siniša Benko. Istaći će krumpire, pogotovo one Parisien, dakle oblikovane kao kuglice, koje se prelijeva topljenim švicarskim sirom Raclette i začinima, o čemu svjedoče dva slasna komada tog sira posložena na pultu odmah iznad friteze gdje “čekaju” na svjež vrući krumpir. Još je jedna zanimljivost to da dostave – nema. – Ovakva hrana nije za dostavu, a mi želimo i da nam gosti na licu mjesta pojedu, kada je najsvježije. Vjerujemo u ovu priču jer mislimo da su ljudi sada već shvatili da burger može biti itekako raznovrstan, možete ga kombinirati s različitim sastojcima u briošu, s klasičnim roštiljem to ipak ne možete. Još lokala? Tko zna, ispričajmo najprije ovu priču kako želimo, a onda ćemo vidjeti, kažu u Mrav Burger & Beer Baru. Za početak, dodaju, uskoro će pred lokal stići posebno uređen food truck, uz pomoć kojeg će se burgeri i pivo nuditi i na drugim lokacijama.

