Brat blizanac je spavao s njegovom ženom: ‘Nemam pojma je li dijete moje’

Jedan muškarac se šokirao kada je saznao da je njegova žena spavala s njegovim jednojajčanim bratom blizancem, a njezina trudnoća dodatno se zakomplicirala jer nije znao je li dijete njegovo. Objasnio je da je između njega i njegovog 23-godišnjeg brata oduvijek postojalo neko natjecanje, ali nikada nije mislio da će unijeti tu energiju u njegov odnos sa sadašnjom suprugom, piše Mirror.

Muškarac slomljenog srca objasnio je da su prije nekoliko večeri on i njegova supruga pili i naglo se posvađali, tijekom čega su razmijenjene i neke teške riječi, uključujući i one na koje nije ponosan. Tada mu je ona rekla je spavala s njegovim bratom i da dijete možda nije njegovo. “Mislio sam da je ona ljubav mog života”, napisao je.

Na Redditu je objasnio što se dogodilo. "Počeo sam izlaziti sa svojom sadašnjom suprugom dok smo išli na fakultet. S njom me upoznao moj brat na jednom partiju i odmah smo kliknuli. Ona i on bili su najbolji prijatelji u to vrijeme i nikad nisam razmišljao o tome. Nakon fakulteta smo se uselili zajedno i živjeli zajedno pet godina.Otprilike u to vrijeme saznali smo da je trudna i brzo smo se vjenčali. Bila je to mala ceremonija, ali vrlo lijepa. Mislio sam da ćemo zauvijek biti zajedno", ispričao je.

Rekao je da je "izgubljen" i da ne zna što učiniti zbog te grozne vijesti. "Ako napravim DNK test, hoće li uopće pokazati je li on moj?", upitao je. Završio je objavu napisavši: "Brat i žena me stalno zovu, ali nisam im se javljao. Moja mama također traži da razgovaram s njima, ali jednostavno ne mogu skupiti hrabrosti. Osjećam se bezvrijedno i izgubljeno, što sam krivo učinio da ovo zaslužim? Što da uopće napravim sada?"

U komentarima su ljudi bili zgroženi. "Ovo jest i trebalo bi biti nešto što uništava brak, kao i odnos s bratom. Ne dajte se dati nagovoriti na oprost, maknite se od njih, nisu vas zaslužili", napisao mu je jedan korisnik. Netko drugi se također razbjesnio: "Čak i ako je rekla te stvari samo u žaru trenutka, bilo je to nešto što se ne može zaboraviti, uvijek će vam biti u pozadini. Ja nikada ne bih mogao preboljeti tako nešto. Vii niste učinili ništa loše, samo nastavite sa svojim životom. Objasnite svojoj mami što se dogodilo i kako se osjećate zbog ove izdaje. Ako vas ona ne podržava, onda se ni njoj nemojte javljati. Bolji dani su pred vama."

