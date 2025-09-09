Borba s rijetkom bolešću: 'Prvo mi je utrnuo jezik, a onda su me počele peći oči'

Model i glumica Savannah Mares-Sedillo u početku nije previše marila kada je osjetila laganu utrnulost jezika. Smatrala je to bezazlenim, sve dok se nekoliko dana kasnije nije probudila s neobičnim osjećajem u drugim dijelovima lica. Oči su ju pekle, lice joj se počelo trzati, no unatoč tome nastavila je s radnim obavezama. 'Snimala sam audicije i samo sam nastavila gurati dalje. Te večeri sam se počela osjećati loše, ali sam to ignorirala. Sljedeće jutro probudila sam se u šest jer sam morala snimiti audiciju koja je trebala biti gotova do deset', ispričala je za People.

Prisjeća se kako su joj tog jutra i usne i oko djelovali čudno. Audicija je bila fizički zahtjevna, uključivala je trčanje i druge akcijske pokrete. No, kad je završila, pola njezina lica više nije reagiralo. Kada bi se pokušala nasmiješiti, pomicala se samo jedna strana, dok druga nije reagirala. Snimila je video i poslala ga majci da pita je li to normalno. Majka ju je odmah upozorila da bi to mogao biti znak moždanog udara, koji je u obitelji već poznat problem.

Uplašena, Savannah se odmah obratila liječniku i krenula u hitnu pomoć, primjećujući kako joj se oko pogoršava iz minute u minutu. Na prijemu u urgentnom centru dočekala ju je neugodna vijest – nisu prihvaćali njezino zdravstveno osiguranje i rekli su joj da joj ne mogu pomoći ako ima moždani udar. Poslali su je u obližnju bolnicu, gdje je medicinskoj sestri ispričala sve simptome. Budući da su posumnjali na moždani udar, odmah su je primili i započeli pretrage. Na sreću, moždani udar je isključen, ali liječnici su otkrili da ima dvostruku upalu uha te da najvjerojatnije boluje od Bellove paralize.

Prema Mayo klinici, Bellova paraliza uzrokuje iznenadnu slabost ili paralizu mišića na jednoj strani lica, a u većini slučajeva stanje je privremeno. Dijagnoza se obično postavlja fizikalnim pregledom, bez posebnih testova koji bi ju mogli potvrditi. Uzrok bolesti nije potpuno poznat, ali vjeruje se da je povezan s upalom živca lica, često potaknutom virusnim infekcijama.

Savannah priznaje da je u tom trenutku strahovala kako će joj lice zauvijek ostati izmijenjeno. Liječnik ju je, međutim, uvjerio da je imala sreće jer je bolest otkrivena na vrijeme, no dodao je da oporavak može trajati mjesecima. Također je naglasio da stres može biti jedan od mogućih okidača jer slabi imunitet i povećava upalne procese. Dobila je terapiju koja uključuje četiri različita lijeka – dva antibiotika i snažan steroid. Kako je morala staviti svoju glumačku i manekensku karijeru na čekanje, tražila je način kako popuniti dane i pratiti promjene na licu. Odlučila se za TikTok, gdje je počela objavljivati videozapise o svom stanju. Tako se povezala s drugima koji pate od Bellove paralize, a neki su joj savjetovali i akupunkturu kao dodatni oblik liječenja.

Isprva se, kaže, osjećala vrlo usamljeno, ali ubrzo je otkrila da postoji snažna zajednica ljudi na TikToku koji prolaze kroz isto iskustvo. 'Nakon prvih nekoliko videa o mom iskustvu, počela sam shvaćati koliko je ljudi doživjelo isto. Nisam znala da je to tako raširen problem i da se toliko ljudi borilo s tim', rekla je. Dodaje da joj je to iskustvo pomoglo da se poveže s ljudima na najiskreniji način. 'Kad imaju Bellovu paralizu, mnogi žele sakriti svoje lice. I ja se nerado fizički družim s prijateljima, ali na TikToku se osjećam sigurno i ugodno to dijeliti', kaže Savannah koja dokumentira svoj napredak, a mnogi komentatori ističu da se na snimkama vidi kako joj se lice polako oporavlja. Redovito objavljivanje pomaže joj da ostane dosljedna u terapiji i daje joj snagu za svaki dan. 'Uzimam lijekove svaki dan, idem na akupunkturu i snimam videe jer želim pokazati ljudima da može doći do poboljšanja“, istaknula je. Najveća lekcija koju je naučila jest da, bez obzira koliko vaša situacija djelovala jedinstveno, uvijek postoji netko tko prolazi kroz isto. 'Postoji zajednica za svakoga. Čak i u najtežim trenucima, uvijek se može pronaći nešto pozitivno. Potrebno je tražiti male stvari koje vas mogu pogurati kroz tamna razdoblja, i to čini veliku razliku za mentalno zdravlje', poručila je Mares-Sedillo.