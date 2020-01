'Bojim se da će me partner ostaviti zbog jer mi manjka samopouzdanja u krevetu'

Voljela bi biti dobra 'ljubavnica' svom dečku, ali uopće nemam samopouzdanja kad trebam skinuti odjeću ili se seksati s upaljenim svjetlima, piše kolumnistici Deidre.

"Imam 19 godina i viđam se s divnim dečkom. On ima 21 godinu i sve je među nama odlično. Znam što želim raditi u krevetu, poput novih poza, ali kad dođe do toga, jednostavno se smrznem. Svi su me bivši prevarili i ne želim i njega izgubiti zbog toga. Kaže da me voli i da se ne bi trebala tako osjećati, ali imam osjećaj da mu je već dosta svega."

Deidre odgovara: Vjerujte mu kad vam kaže da vas voli. Kad se seksate, recite mu da vam kaže što želi da radite. Onda ćete razviti osjećaj što njega uzbuđuje.

