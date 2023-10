Blizance očekuje faza ljubavnih prilika, a Vagu očekuje mogući napredak u karijeri

OVAN

LJUBAV: Napokon će između vas i voljene osobe doći do opuštenosti kojoj ste težili, Ništa više neće biti isforsirano, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaše osobno neraspoloženje dolazit će iz drugih područja života, pa to zanemarite.

KARIJERA: Posao će vam izgledati sve čudniji. Ipak, to je samo vaš kut gledanja. Sada imate dovoljno razloga da radite na miru, ali napori će vas sustizati. Zato se dobro organizirajte. Duh vodi tijelo, ali tijelu nekad treba stanka.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte jogu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Oni koji su već u vezama gledat će da učvrste svoj odnos s voljenom osobom. Proradit će još neka mala pravila i postaviti stabilnije kriterije međusobnog ponašanja. Oni koji su još sami neće previše izlaziti, ali neće im ni biti loše.

KARIJERA: Pred vama su izazovi diplomacije i tolerancije. Samo uz primjenu takvih vještina možete uspjeti. Samostalni rad ili tjeranje po svom trenutačno vam nisu dobro postavljeni. Ključ uspjeha za vas nalazi se u suradnji s drugima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom i pićem.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Počinje faza intenzivnih izlazaka i brojnih prilika za ljubav. Vaš društveni život odjednom će oživjeti i postati toliko bogat da se u prvi tren možda nećete ni snaći. Prihvatite pozive, dotjerajte se i idite među ljude. Oni vas očekuju.

KARIJERA: Mnogo posla je pred vama, a za to treba i mnogo energije. Možda će vam katkada nedostajati inspiracije ili motivacije za sve što treba odraditi. Zato je važno da se još bolje pozabavite samim područjem rada kojim se bavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odbacite pritiske i naspavajte se.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Vozit ćete mirno i sigurno većinu tjedna. Povremeno ćete se uplesti u mrežu raznih ljudi i vješto ćete s njima komunicirati. Oni koji su još sami lako će nailaziti na nova lica, a neka će im se i jako svidjeti. Ipak, težit ćete neobvezujućem.

KARIJERA: Vjerojatno ćete odlično prosperirati u uslužnim bavljenjima. Neki će doseći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni i materijalnim postignućima, ali svijet ideja i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Šarenilo koje sad živite odražava se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali vaša snaga bit uvijek prisutna u svemu.

KARIJERA: Pokušavat ćete obnoviti neke stare kontakte koji obećavaju. To će zapravo biti najbolji dio radnog tjedna. Sve ostalo bit će vam pomalo dosadno. Najbolje će biti onima koji su na odmoru. Oni će istinski uživati bez puno briga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro i opustite se.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

DJEVICA

LJUBAV: Malo veće strasti i emocije bit će obilježje vašeg privatnog života. Stalno će vam se događati nešto lijepo i ugodno. Mnogi će zapamtiti ove dane po kvalitetnijem erotskom životu. Osobe suprotnog spola rado će vas pozivati u svoje društvo.

KARIJERA: Možda ćete se morati još malo pomučiti i boriti za neke stvari, ali to će vam ići od ruke. Samo se nemojte dati jalovim razmatranjima. Jednostavno se prihvatite onog što sad možete napraviti i ne očekujte ništa više od toga.

ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen. U svakom pogledu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Gdje god izašli osjećat ćete se ugodno. Zabave će biti baš po vašoj mjeri. Oni koji su još možda sami neka prihvate svaki poziv, pa makar u početku i ne izgledao obećavajući. Ubrzo će shvatiti da im lijepa riječ širom otvara svoja vrata.

KARIJERA: Napredovanje u karijeri bit će izgledno, a nije zanemariva ni financijska stabilnost. Potrebna je još kvalitetnija organizacija, kako planova, tako i samog operativnog dijela posla. Tu ćete baš vi biti na dobitku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite svaki dan pola sata samo za sebe i svoj mir.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Ovih dana kombinirat ćete dva privatna stila: jedan je atraktivan, senzacionalan, s puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti zvijezda večeri, a već drugi dan običan čovjek iz dućana. Srce će biti malo sivo.

KARIJERA: Gledat ćete što bolje iskoristiti priliku koja je pred vama. Neki će zbog toga raditi i prekovremeno. Bit će i onih koji će biti pozvani da se jave na posao i vikendom zbog neodgodivog projekta ili da spase cijelu stvar.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete hrabri i borbeni.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Tokom narednih dana vi ćete ući u nešto diskretniju ljubavnu fazu. Potreba za povlačenjem ojačat će. Oni koji su još sami neće inzistirati na izlascima, dok će vezani sve više vremena provoditi kod kuće u društvu partnera.

KARIJERA: Stići će potrebne informacije i sad ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će vidno jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kom će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bit ćete zadovoljni i mirni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uzmite sve što možete.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Kako tjedan bude prolazio, primijetit ćete da sve bolje komunicirate se osobama suprotnog spola. Pored toga, bit ćete i poduzetni. U takvim okolnostima možete pridobiti mnoge. Ako ste sami, izađite van. Oni u vezama bit će sasvim dobro.

KARIJERA: Dolaze odgovori koje ste čekali i sad nastavljate svoju borbu do kraja, odnosno do konačne pobjede. Ove promjene toliko će vas zaokupiti da katkada nećete vidjeti ništa drugo. Ono što postignete na ovaj način bit će stabilno.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istražujete i sve bolje razumijete duhovni svijet.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

VODENJAK

LJUBAV: Ako ste još sami, malo bolje pogledajte osobe s kojim poslovno surađujete. Jedan poziv na kavu mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u sasvim običnim stvarima.

KARIJERA: Napokon ćete dobiti potrebne informacije na osnovu kojih mogu procijeniti vaše zasluge. Neki će dobiti lijepe pohvale, a na vidiku bi moglo biti i promaknuće. Sada možete potegnuti još više i još bolje. Svjesni ste svojih vrijednosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na izlet u prirodu i uživajte.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se ipak osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti ne lijep izlet udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti češće i s više nade za ljubav.

KARIJERA: Dobit ćete nove smjernice kako raditi. Bit će to nešto zanimljivo, a uključivat će i određene transformacije. S promjenama ćete se nositi dobro. Odavat ćete dojam sigurnosti i stabilnosti. Važno je samo da se ne uspavate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u teretanu. Dobro bi vam došla.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

TOP 3: Jarac, Djevica, Vaga