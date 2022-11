"Bivši muž mi je priznao da je, dok smo još bili u braku, s drugim ženama dobio dvoje djece!"

Anonimna žena ispričala je svoju priču za britanski portal The Sun i potražila savjet psihoterapeutkinje Deidre. Ona i suprug su, naime, bili zajedno 25 godina i imaju dva sina od 18 i 16 godina. Oboje 51-godišnjaci, odlučili su se razvesti jer je jednostavno nestalo ljubavi.



On je prošle godine u kolovozu doživio moždani udar, pa je odlučila pozvati ga da se useli ponovno u njihov nekada zajednički dom kako bi mu pomogla. "Nije mi se sviđala ideja da za njega brine netko nepoznat."

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks!

Od tada je jako zbunjen, često zaboravlja gdje se nalazi, tko je ona, što su sve zajedno prošli... Ipak, ponekad počne pričati priče iz prošlosti pa je tako jednu večer počeo plakati i priznao je da ju je, tijekom braka, nekoliko puta prevario - a dva puta je čak dobio dijete s drugim ženama. "Rekao je da je siguran da je otac dvoje djece, a dobio ih je s različitim ženama iz našeg susjedstva. Nisam mogla ništa reći, samo sam otišla iz sobe. Kada sam se vratila, pitao me tko sam ja. Sada ne znam je li istina to što je rekao i postoje li ta djeca zaista ili ne."



Kada ga je podsjetila na taj razgovor rekao je da se ne sjeća da su uopće razgovarali o tako nečemu. "Mislim da moja djeca zaslužuju znati ako imaju još braće i sestara. U šoku sam, ne znam što napraviti", rekla je.



Deidre odgovara: "To je jako veliko priznanje i nije čudno da ste u šoku još uvijek. Kako kažete, ne možete znati što je istina. Ako ga opet pitate, tko zna što će odgovoriti. I da, sinovi imaju pravo znati ako negdje imaju još braće i sestara. Recite im istinu, recite im da postoji ta mogućnost kako ne bi sami to saznali od nekoga."

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...