Bivši ju je skrivao jer je pretila, a onda se osvetila na najbolji mogući način - smršavjela je čak 92 kilograma

Samantha Rawley iz Kalifornije od djetinjstva se borila s kilogramima, pa je tako često doživljavala maltretiranje od strane vršnjaka. Njezino samopouzdanje i sreća potpuno su se uništili prije dvije godine kada ju je tadašnji partner ostavio putem društvenih mreža - objavio je fotografije s drugom. Nije mogla vjerovati da joj se to događa, ali vrlo brzo odlučila je tešku životnu situaciju pretvoriti u lekciju i motivaciju.



"Godinu i pol dana smo bili zajedno, ali to nitko nije znao jer me uvijek skrivao. Osjećala sam se jako loše u toj vezi, stalno sam ja pokušavala usrećiti njega, a sebe sam zapostavljala. Kada me prevario i objavio to na društvenim mrežama, shvatila sam da se moram posvetiti sebi."



Odlučila mu se osvetiti na najbolji mogući način - gubitkom kilograma. Iste godine podvrgnula se liposukciji trbuha, ali kaže kako je to odlično uložen novac jer je sada napokon sretna.

Dodaci prehrani mogu biti korisni, ali i štetni - koje kombinacije izbjegavati, a koje su poželjne?3

Dok je prije odlazila u restorane brze hrane, i to u večernjim satima, sada ima raznovrsnu i zdravu prehranu, a redovito i trenira.



Novim načinom života izgubila je čak 92 kilograma - sada ima 72, prenosi Daily Mail.



"Sada shvaćam koliko sam prije bila nesretna i nezadovoljna svojim životom. Napokon sam sretna i pozitivna", kaže Samantha koja se sada napokon može više igrati i posvetiti svojoj 11-godišnjoj kćeri - više ju ne sprječavaju kilogrami u tome.

Smršavjela je čak 58 kilograma - drugi put! Evo kako sada izgleda: