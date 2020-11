Bivši joj je trebao dovesti sina, ali čim je vidjela bebu shvatila je da nešto nije u redu: 'To nije moje dijete'

Jedna mama požalila se korisnicima Reddita kako je njezin bivši partner, s kojim ima dijete, jako neodgovoran. Uz to, pitala ih je treba li mu oduzeti skrbništvo zbog krivih postupaka.



Njezinom žaljenju i ljutnji prethodila je situacija u kojoj je bivši pokazao kako baš i nije najpažljiviji u ulozi oca. Naime, doveo je 17-mjesečnog sina kod nje kući, po dogovoru. Ona je razgovarala na telefon, ali čim je beba počela plakati shvatila je da nešto nije u redu. Pogledala je u nosiljku i pomislila: 'To nije moje dijete!'



"Odmah sam shvatila da to nije moj sin jer on ima plave oči, a ovaj dječak je imao zelene. Skinula sam mu kapicu i vidjela da ima tamno plavu kosu, dok moj sin ima svjetlije smeđu. Nazvala sam bivšeg, Seana, i panično mu rekla da mi istog trenutka dovede moje dijete", ispričala je mama.



Sean ima dijete s još jednom ženom, također sina koji je samo šest tjedana mlađi od njihovog zajedničkog djeteta. Dječaci su spavali u automobilskim sjedalicama, a kako je u žurbi uzimao jednog od njih da ga odvede u kuću, zabunom je uzeo krivog - mlađeg, prenosi Mirror.

Prvih godinu dana imao je puno skrbništvo nad dječacima, ali sada ima 50/50 što znači da su obje bebe istovremeno kod njega. "On je inzistirao na tome, a čak je htio da ih jedan tjedan ima kod sebe, a onda drugi ne. Iako je rekao da to želi kako bi se dječaci zbližili, svi znamo da samo želi malo vremena za sebe", objasnila je žena.



"Stigao je za deset minuta s našim sinom u rukama i rekao kako je sve u redu. Na to sam mu rekla da moramo srediti skrbništvo i da ne može imati obojicu istovremeno kod sebe jer ih ne zna razlikovati."



Sada, kada se situacija malo smirila, pitala je korisnike Reddita je li u redu da mu djelomično oduzme skrbništvo.



Većina ljudi stala je u obranu oca i rekla kako roditelji znaju pogriješiti. "Ako su dječaci spavali u autu i nije ih htio buditi, naravno da nije vidio boju očiju niti kose jer su imali kapice. Stvarno mislim da se zabunio", komentirala je jedna osoba.



Ipak, jedna mama upozorila ju je da bi se tako nešto moglo ponoviti u budućnosti i to u ozbiljnijim situacijama: "Samo zamišljam da jednom djetetu treba dati lijek, i da krivom jer se zabunio."



Što je žena na kraju odlučila, nije poznato.

