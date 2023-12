'Bivši dečko me samo koristio za seks i varao s maminom najboljom prijateljicom'

Jedna se anonimna žena javila The Sun-u i zatražila pomoć od Deidre, njihove savjetnice za odnose. Naime, ona je saznala da ju je bivši samo iskorištavao za seks te ju je cijelo vrijeme varao sa maminom prijateljicom. 'Najgore je što je uvjerio maminu prijateljicu da sam lagala o našoj vezi. Vjeruje u njegovu verziju da sam ga zgrabila i poljubila, a on je bio previše šokiran da me izbjegne'.

'Mama se ne želi miješati pa se drži podalje od svega toga. Dakle, nazivaju me lažljivicom i osjećam se tako loše', priznaje, 'Imam 29 godina, a moj bivši 40. Odselila sam se od kuće prije mnogo godina, ali sam se planirala vratiti za Božić. Sada se toga grozim'.

'Moj bivši i ja bili smo zajedno šest mjeseci nakon što smo se upoznali u noćnom izlasku kad sam se vratila u svoj rodni grad. U početku je bilo super. Redovito bi me posjećivao u gradu u kojem sada živim i provodili smo divlje noći zajedno', dodaje 'Ali, ubrzo su stvari postale loše. Počeo me iznevjeravati, odgađajući naše dogovore u posljednji trenutak'.

'Onda bi se ispričao, rekao bi mi koliko me voli. Kap koja je prelila čašu bila je kad me jedne noći pokušao prisiliti na seks. Nakon toga sam okončala stvari. Tek nakon što sam završila s njim, saznala sam da me cijelo vrijeme varao. Nikada nije htio da objavljujem njegove fotografije, sada razumijem zašto', prisjeća se.

'Jednog vikenda kad sam se vratila kući, pokazala sam mami njegovu sliku. Bila je užasnuta i rekla je da je on dečko njezine prijateljice. Sljedeća me kontaktirala njezina prijateljica tražeći dokaz naše veze. Poslala sam joj fotografije i poruke, ali mi je odgovorila da mi ne vjeruje i da sam lažirala dokaze. Rekli su mi da je to bio samo poljubac i da se moram pomiriti s tim i nastaviti dalje. Navodno se njih dvoje uskoro vjenčaju, a priča se čak i o tome da imaju djecu', rekla je.

Deidre joj je poručila: 'Sva sreća da ste pobjegli od njega. Ovaj čovjek je nasilan i, koliko god ovo bilo strašno, ti barem znaš istinu. On nije osoba u koju ste mislili da ste se zaljubili. Isplačite se za njim ako trebate, ali se odlučno potrudite nastaviti dalje. Još ste mladi i to vam omogućuje sda upoznate nekoga tko vam može ponuditi 100 posto svoje predanosti. Ako i dalje budete depresivni, obratite se svom liječniku. Nemojte se boriti kada je pomoć dostupna'.

