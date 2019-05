Bivša djevojka napisala upute budućoj i naljutila twiteraše: Zašto odrasli muškarac 'dolazi s uputstvima'?

Kako je to završiti vezu, ali i ostavito "uputstva" budućoj djevojci vašeg bivšeg dečka?

Zvuči komplicirano, no svakako zanimljivo. Upravo to dogodilo se jednom muškarcu, Jacobu Brownu iz Kalifonije koji je na Twitteru objavio upute koje je nakon prekida napisala njegova, sada, bivša djevojka.

Iako prekidi znaju biti vrlo ružni i s puno "prljavog veša", ova djevojka o kojoj je riječ, za svog je bivšeg dečka imala samo lijepe riječi. Barem je tako mislila. Ipak, neki su čitali "između redova" i nisu naišli na odobravanje onoga što je napisala njegovim budućim djevojkama.

Na tri stranice ispisane su mladićeve omiljene namirnice i jela, u čemu uživa u slobodno vrijeme, što ga smeta i kako živi. Ipak, korisnici Twittera su se zapitali: Zašto odrastao muškarac mora doći s "uputstvima"?

Prije nego je obrisao post s te društvene mreže, korisnici su mogli pročitati kako Jacob ima najdražu boju, crvenu, za slučaj da mu buduća djevojka poželi nešto kupiti. Neki su komentirali i kako su ove "upute" kao one koje oni ostavljaju drugima koji im trebaju čuvati djecu tijekom vikenda.

This literally reads like the list of instructions I leave for my in-laws when I’m leaving my kids for the weekend.