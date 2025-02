Biljna mast i protiv migrena

Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, gospođa Ruža iz Siska dobila je od sestre koja ju je već koristila i bila njom zadovoljna, pa je i sama pokušala riješiti svoje zdravstvene probleme uz pomoć ovog ljekovitog i učinkovitog pripravka koji proizvodi gospodin Andrija koristeći snagu deset ljekovitih biljaka iz našeg podneblja.

- Otkad imam Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, čim me zaboli glava namažem malo i brzo prođe, ali i migrene su sve rjeđe, pa ni ne znam kad me je zadnji put zaboljelo – svjedoči gospođa Ruža, dodajući: - Mast koristim od listopada, kad mi ju je dala sestra, a budući da imam problema sa zubima, to isto mažem se i puno je bolje, stvarno mi je pomoglo. Samo se namažem i bol prestane. Dosad bih vjerojatno završila kod zubara da nisam imala ovu ljekovitu mast.

Gospođa Ruža mazala je i ruke i također je zadovoljna djelovanjem Prirodne ljekovite masti od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije. – Imala sam neke manje ožiljke na rukama, a s obzirom na moju dob počele su se pojavljivati i pjege. Primjećujem da se i to povlači. Ne očekujem da će djelovati preko noći, ali vidim da djeluje, - posvjedočila je gospodinu Andriji, koji podsjeća da je ova mast učinkovita i kod pjegavosti, raznih ozljeda na koži, potiče zarašćivanje rana, zacjeljivanje opeklina i plikova, crvenila i upala izazvanih različitim nadražajima... Mast je učinkovita na površini kože, ali jednako djeluje i dubinski, na krvožilni sustav, zglobove, kosti, razne ciste...

- Ja ju preporučujem, jer mi je pomogla. Nemam nekih drugih većih poteškoća, tako da ju koristim za uklanjanje migrene i bolnih zubi, ali ću ju koristiti i za drugo ako budem trebala. Moja sestra, koja živi u Sloveniji i koja mi je i preporučila Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije, maže sve živo. Prezadovoljna je. Ima migrene kao i ja, ali maže i vene. Leđa, stopala... ima naporan posao i to joj jako pomaže, prezadovoljna je – svjedoči gospođa Ruža, ističući da vjeruje u snagu ljekovitog bilja te će i dalje koristiti Prirodnu ljekovitu mast od deset ljekovitih biljaka gospodina Andrije.

PRIRODNA BILJNA MAST OD 10 LJEKOVITIH BILJAKA

Stoljećima se u narodnoj medicini koristio gavez, jer sadrži alantoin koji pomaže u zacjeljivanju rana i obnavljanju kože, prebiotik inulin te kolin koji djeluje protuupalno. Djelotvornost povećava i devet ostalih ljekovitih biljaka koji u suglasju s gavezom daju snažan prirodni lijek za brojne zdravstvene tegobe. Prirodna biljna mast djelotvoran je lijek namijenjen svim dobnim skupinama.

UDRUŽENA SNAGA 10 LJEKOVITIH BILJAKA

otklanja bolove u zglobovima, kralježnici i mišićima uzrokovane iščašenjima i puknućima, artritisom i gihtom, križoboljom ili reumom .

pomaže kod upaljenih i proširenih vena, hematoma

kod raznih oblika dermatitisa, gnojnih čireva, psorijaze

umiruje i otklanja hemoroide, posljedice opekotina

sprječava i otklanja dekubitus

uklanja ciste na dojkama

služi za njegu ispucalih ruku i peta, liječenje sportskog stopala i gljivica na raznim dijelovima tijela

liječi glavobolju i migrene

Uporaba: umasirati na bolno mjesto odnosno oštećenu kožu nekoliko puta dnevno

Zapremina 200ml – 25€

Zapremina 400ml – 45€ AKCIJA!

Foto: OPG Beraković

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ DIŠNIH PUTEVA“

UNUTARNJA PRIMJENA

Čisti dišne puteve i pomaže u liječenju plućnih oboljenja (astma i bronhitis)

Pročišćava krv od toksina, pomaže kod hepatitisa, jača krv kod slabokrvnih osoba, povećava razinu C vitamina

Poboljšava rad mozga i srca

Pomaže kod dijabetesa

Smanjuje upalne procese, pomaže kod reume i gihta

Pospješuje probavu i rad želuca

Liječi gastritis, katar crijeva

Pojačava izlučivanje mokraće

Čisti jetru od masnih stanica

Liječi afte u ustima

Povoljno utječe na plodnost i rješava ginekološke probleme (CIN 1 i CIN 2, policistični jajnici), pomaže nakon kiretaže

VANJSKA PRIMJENA

Pomaže kod liječenja

Čireva

Varikoznih vena

Hemoroida

Reume

Artritisa

Potkožnih kvrga

Upala i ozljeda kostiju i zglobova

Raznih rana i ostalih bolesti

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela ili mazati bolno, upaljeno ili ozlijeđeno mjesto

Zapremina 2.5dcl – 25€

Foto: OPG Beraković



ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA “ČISTAČ KRVNIH ŽILA“

DIURETIK

Pomaže kod:

Akutnih i kroničnih edema, zatajenja bubrega, zatajenja srca, povišenog krvnog tlaka, glaucoma

Sprječavanja kardiovaskularnih bolesti, moždanog i srčanog udara, krvnih ugrušaka, aritmije srca

Čisti krv od masnoće

Snižava krvni tlak

Pomaže kod dijabetesa

Sprječava razne alergije

Uništava štetne bakterije stafilokoke i streptokoke

Otapa bubrežne i žučne kamence, pomaže kod bolesti mokraćnih puteva

Pomaže kod negativnih posljedica kemoterapije, nesanice i opadanja kose

Potiče rad jetre, bubrega i prostate, poboljšava rad želuca

Čisti crijeva i normalizira crijevnu floru

Pomaže kod nadimanja i plinova, raznih grčeva, proljeva

Pospješuje potenciju, umanjuje klimakterične tegobe

Ublažava upale zglobova, artritis i artrozu

Pomaže u liječenju plućnih oboljenja, bronhitisa, astme i gripe

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 25€

Foto: OPG Beraković



TINKTURA OD MEDVJEĐEG LUKA

OBNAVLJA I POMLAĐUJE

jača imunitet

tjera parazite, gljivice, mikrobe, viruse

čisti organizam

razrjeđuje krv i snižava visoki krvni tlak

smanjuje koncentraciju „lošeg” kolesterola u krvi

sprječava bolesti krvnih žila i time umanjuje opasnost od infarkta

pospješuje rad crijeva, liječi akutne i kronične proljeve, lijenost crijeva i tvrdu stolicu

blagotvorno djeluje na mokraćni sustav

čisti jetru od lijekova i toksina i podmlađuje ju

Poboljšava pamćenje, pomaže kod nesanice i vrtoglavice

pomaže kod osteoporoze, artritisa te reume

liječi katar pluća i s njim povezane tegobe disanja, pomaže kod oporavka od tuberkuloze

djelotvoran kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

Foto: OPG Beraković

ALKOHOLNA BILJNA TINKTURA OD KOPRIVE

Prokrvljuje vlasište kose, ojačava korijen kose i spriječava opadanje

čisti krv i obnavlja crvena krvna zrnca

potiče rad gušterače i slezene, regulira hormone

otapa žučni i bubrežni kamenac

čisti masne jetrene stanice

pomaže kod ciroze jetre

smanjuje masnoću u krvi

liječi gastritis i žgaravicu

jača mokraćni mjehur

liječi alergije

pomaže kod tegoba u klimakteriju

jača imunitet, sprječava širenje karcinoma

ublažava i sprječava ispadanje kose

Uporaba: na tašte piti svaki dan tri jušne žlice (1 ujutro, 1 u podne, 1 navečer)

Zapremina 2.5dcl – 23€

Foto: OPG Beraković

TINKTURA OD HRENA

PRIRODNI ANTIBIOTIK

Liječi kašalj, probavne tegobe, urinarne infekcije, reumu i akne

Stimulira lučenje želučanih i crijevnih sokova

Potiče rad jetre

Potiče rad srca i cirkulaciju

Ublažava simptome prehlade, gripe i raznih viroza

Ublažava reumu

Potiče imunološki sustav,

Uništava i uklanja razne parazite, viruse, gljivice i bakterije te pomaže u liječenju bolesti koje uzrokuju

prirodni antibiotik, probiotik i diuretic

Uporaba: piti po jednu jušnu žlicu 3 puta na dan (ujutro, u podne i uvečer) prije jela

Zapremina 2.5dcl – 23€

Foto: OPG Beraković

