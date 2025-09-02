Naši Portali
Atelier Rebul ste već upoznali; vrijeme je da upoznate Atelier kolekciju parfema

02.09.2025.
Cijeli rujan donosi posebnu pogodnost – 20 % popusta na sve parfeme od 100 ml iz Atelier kolekcije

Brend Atelier Rebul, koji je svoju globalnu reputaciju gradio kroz mirise za dom  – elegantne difuzore i mirisne svijeće koje stvaraju atmosferu intimnog luksuza – te kroz bogatu kolekciju proizvoda za njegu tijela (mirisne sapune, gelove za tuširanje, losione za ruke i tijelo i još mnogo toga), danas je sve više prepoznat i po onome što se smatra vrhuncem mirisnog stvaralaštva: parfemima. I to pomno kreiranima, kako bi ostavili upečatljiv trag i postali neizostavan dio svakodnevnih rituala.

Atelier Rebul
Foto: Atelier Rebul

Svaka kap njihovih parfemskih voda utjelovljuje strast, tradiciju i vrhunsku kvalitetu sastojaka, a upravo se Atelier kolekcija ističe kao prava riznica bezvremenskih mirisa. Inspirirana erom u kojoj je brend osnovan i duhom ateljea koji ga čini jedinstvenim, ova kolekcija nudi parfeme koji pričaju priču, osvajaju i ostavljaju trag. Upravo u njoj nalazimo prepoznatljive parfeme koji osvajaju svojom sofisticiranošću, poput Jardin Impérial – inspiriran raskošnim carskim vrtovima, ovaj parfem donosi spoj sofisticiranih cvjetnih nota i elegantne drvenaste baze. Na prvu vas očarava tuberoza, breskva i neroli, zatim otkriva srce isprepleteno cvjetnim buketom, dok se u završnici osjete cedar, sandalovina i puderasti mošus. To je miris za one koji žele da ih prati aura profinjene elegancije.

Atelier Rebul
Foto: Atelier Rebul

Tu je i No. 94 – cvjetno-orijentalna parfemska voda koja odiše luksuzom i senzualnošću. Otvara se svježinom jasmina i toplinom šafrana, zatim se razvija u srce od jantara, a zaokružuju ga cedarne note u bazi. Rezultat je parfem koji istovremeno djeluje misteriozno i zavodljivo, ostavljajući upečatljiv dojam.

Za one koji vole orijentalne mirise i žele ostaviti snažan trag, u Atelier kolekciji se ističe Oud Royal - orijentalna parfemska voda bogata toplim i slatkim notama.  Miris koji mami svojom toplinom i raskoši. Početne note vanilije otvaraju vrata u slatko srce od meda i jasmina, dok završne note cedrovine i cipriola daju čvrstoću i snagu.

Atelier Rebul
Foto: Atelier Rebul

Naravno, tu si i parfemi poput Bisous, Amourose i J.C. Reboul – dobro poznati i omiljeni mirisi iz Atelier kolekcije, koji odišu elegancijom i prefinjenim karakterom brenda i koji su već osvojili brojne ljubitelje mirisa. Svaki od njih ima svoj karakter – od zavodljivih i romantičnih nota do odvažnih i elegantnih tonova – no zajedničko im je da nose prepoznatljiv rukopis Atelier Rebula: luksuz u jednostavnosti, profinjenost u detalju.

Ako ste već zaljubljeni u mirise Atelier Rebula ili ih tek otkrivate, sada je idealna prilika da pronađete onaj koji će postati vaš prepoznatljivi potpis, jer cijeli rujan donosi posebnu pogodnost – 20 % popusta na sve parfeme od 100 ml iz Atelier kolekcije, dostupne na službenom webshopu te u Douglas parfumerijama.

