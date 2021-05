Amaterska kuharica zarađuje video receptima, ali ne bilo kakvim - kuha potpuno gola

Model, učiteljica joge i amaterska kuharica Ruby Day na YouTubeu vodi neuobičajenu kulinarsku emisiju Cooking Naked Recipe: Day naime kuha samo u badiću ili s kulinarskom pregačom preko golog tijela - pa zbog toga (ili zbog dobrih recepata?) ima zavidnu brojku od 450,000 pratitelja.

Crvenokosa Day iz Teksasa, SAD, radi sve - od muffina preko salata do tjestenine - a s videima u kojima kuha skoro gola zarađuje, piše The Sun, tisuće funti mjesečno.

Njeni videozapisi imaju i stalne muške obožavatelje koji su se zbog nje zainteresirali za kuhanje, a ako se dogodi da joj se pregača malo pomakne, Ruby svoje intimne dijelove tijela u videima prekriva s raznim emojima...

Iako joj video recepti u prosjeku traju oko dvije minute, neki od njih pogledani su skoro milijun puta.

- Sve sam pogledao, a nikad nisam kuhao - napisao joj je tako u komentarima pratitelj koji je od nje mogao naučiti nešto o 'piletini na toskanski način'.

- Ruby može i namazati maslac na fetu kruha, ja ću svejedno religiozno odgledati video - komentirao je drugi, a Day kaže da je baš to i htjela - motivirati druge i zainteresirati ih za kuhanje.

Objasnila je tako i da većina sljedbenika njen YouTube kanal posjeti jer 'traže neki zdravi recept', a onda do kraja, kaže ona, pogledaju video jer im bude smiješan...

Oni najvjerniji fanovi mogu se i pretplatiti na skriveni sadržaj ove kuharice na kojem su, kako piše, necenzurirane verzije njenih video recepata, a to će ih mjesečno koštati otprilike 20 do 125 kn (od tri do 20 dolara).

Uz to, poduzetna kuharica nudi i druge 'premium' pakete, poput onog sa - za oko 1.200 kn (200 dolara) - personaliziranim kulinarskim videom' Ruby Day.

