Ako želite da meso dulje ostane svježe, isprobajte ovaj trik: Biti će sočno i ukusno!

Pogreške u skladištenju hrane mogu imati velike posljedice na vaše zdravlje. Možete završiti s bakterijskom infekcijom ili trovanjem hranom, a ako se to i ne dogodi, svakako nepotrebno rasipate dragocjene sastojke i velike novce u trgovini. Iako imamo dobre namjere kada je u pitanju pravilno skladištenje skupih, kvarljivih sastojaka, često dolazi do zabune u praksi. Trebamo li meso držati u ambalaži ili ga prebaciti u drugu vrećicu, foliju ili spremnik kako bismo mu produljili trajnost? I koji je najbolji, najsigurniji način za odmrzavanje mesa kada je zamrznuto? Evo odgovora na ta pitanja, piše Real Simple.

Skladištenje u hladnjaku

Meso treba čuvati čvrsto zamotano kako bi se smanjila njegova izloženost zraku. Mesarski papir je izvrstan za hladnjak jer je namijenjen za čuvanje mesa nekoliko dana, tvrdi stručnjakinja za hranu, Heather Marold Thomason. Ako želite zamrznuti meso u mesarskom papiru, dodatno ga zamotajte i u vrećicu sa zatvaračem kako bi se maksimalno smanjila izloženost zraku i vlazi.

Ako ste već otvorili meso i iskoristili samo pola, uvijek ga pohranite u vrećici na zatvarač. Plastična folija također je izvrsna opcija za ponovno pospremanje ili zamrzavanje svježeg mesa. No, trebate znati i da se kvaliteta mesa i njegov okus znatno gube ponovnim zamrzavanjem pa je zato najbolje odmah ga iskoristiti cijelog.

Zamrzavanje mesa

Stručnjakinja preporučuje da meso u zamrzivač stavite dok je još svježe jer će tako na najbolji način sačuvati svoju kvalitetu. No, ako želite zamrznuti meso u zadnjem trenutku kako ne bi propalo, stavite naljepnicu na njega da vas podsjeti kada je zamrznuto i da ga skuhate ili ispečete čim se odmrzne. Meso u zamrzivaču iskoristite u roku od nekoliko mjeseci, jer što je manje vremena zamrznuto, to će bolje zadržati svoju kvalitetu i cjelovitost.

Odmrzavanje mesa

Meso pustite da se lagano odmrzava jer su brzo zamrzavanje i lagano odmrzavanje najbolji način da se izbjegne ugrožavanje kvalitete mesa. Najidealnije bi bilo isplanirati dan unaprijed i prebaciti meso iz zamrzivača u hladnjak. No, imajte na umu da velikim komadima mesa, primjerice, smrznutoj puretini i svinjskoj lopatici, može trebati nekoliko dana da se odmrznu u hladnjaku. Međutim, ako se ipak ne sjetite planirati unaprijed, meso možete brzo otopiti i u zdjeli hladne vode. Za mala pakiranja mesa, oko pola kilograma, to traje otprilike sat vremena. Većim pakiranjima možda će trebati i do dva sata.

