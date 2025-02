AC Hotel by Marriott Split ovog vikenda kreće s posebnim paketom za žene: Evo detalja

Smješten u veličanstvenom Dalmatia Toweru - AC Hotel by Marriott Split sinonim je za sofisticiranost i vrhunsku inovativnu uslugu koju ponovno potvrđuje kroz ekskluzivan wellness & fitness retreat FIT, GLOW & FLOW – jedinstven program osmišljen za žene koje žele obnoviti energiju, detoksicirati tijelo i postići unutarnji sjaj. U periodu od 28. veljače do 2. ožujka 2025., sudionice će imati priliku uživati u luksuznom smještaju, revitalizirajućim wellness tretmanima, inovativnim XBody by Potens EMS treninzima - metodi elektrostimulacije mišića čija je 20-minutna sesija ekvivalent višesatnom klasičnom treningu, opuštajućim ritualima u sauni i bazenu te vrhunskim gastronomskim doživljajima. Osim toga, ovaj poseban program uključuje i životopisan izlet u srce Splita s posjetom zvoniku Sv. Duje te ekskluzivno kušanje vrhunskih vina vinarije Markus.

Foto: AC Hotel by Marriott Split

FIT, GLOW & FLOW puno je više od vikend-retreata. Naime, ovo trodnevno iskustvo prilika je da žene željne promjena obnove energiju, detoksiciraju tijelo i postignu unutarnji mir kroz holistički pristup zdravlju. Premium wellness iskustvo popraćeno je luksuznim smještajem i vrhunskom gastronomijom koja je sastavni dio ovog nezaboravnog putovanja. U suradnji s renomiranim chefovima, kreiran je poseban nutritivno bogat meni, prilagođen aktivnom načinu života. Kroz pažljivo odabrane sastojke, svaki obrok doprinosi osjećaju lakoće, energije i zadovoljstva.

Foto: AC Hotel by Marriott Split

U 178 Spa centru AC Hotel by Marriott Split, smještenom na 17. katu, stres nestaje već pri prvom koraku u ovu elegantnu oazu mira. Ovdje se nalazi najviši unutarnji bazen u Hrvatskoj, jacuzzi, relax zona sa sunčalištem te finska i parna sauna sa experience tušem što ga čini savršenim mjestom za brzi reset usred užurbanog ritma života.

Foto: AC Hotel by Marriott Split

"Ideja iza ovog projekta je omogućiti posjetiteljima vrhunsko opuštanje uz najmodernije sadržaje i raskošnu ponudu koju su neke poznate Hrvatice poput Marijane Batinić i Ecije Ojdanić već otkrile", ističu iz hotela čiji suvremeni minimalistički dizajn 214 soba i apartmana omogućuje gostima da prostor koriste na način koji im najviše odgovara pritom uživajući u pogledu na tirkizno more i impresivnu panoramu grada.

Foto: AC Hotel by Marriott Split

Ovaj poseban retreat specijalno je namijenjen ženama koje žele ulagati u svoje zdravlje i vitalnost, iskusiti inovativne fitness metode uz stručne trenere, uživati u luksuznom wellnessu i detoks tretmanima, opustiti se u vrhunskom spa centru s panoramskim pogledom te okusiti visoku gastronomiju i vrhunska vina.

Foto: AC Hotel by Marriott Split

Cijena paketa je od 384 eura za dvokrevetnu sobu po osobi te 454 eura za jednokrevetnu sobu. U cijenu su uključeni treninzi, obroci u hotelu, pristup spa centru, tretmani te kušanje vina.

Foto: AC Hotel by Marriott Split

Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme pozivom na broj 021 22 66 11 ili putem e-maila: reservations@acmarriottsplit.com.