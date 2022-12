7 stvari koje vozači često rade i tako uništavaju svoje automobile

Iako je za automobil najvažnije da je ispravan i pouzdan; većina će ljudi svom limenom ljubimcu, ako mu nije vrijeme redovnog servisa, posvetiti jako malo pažnje, a stvari koje inače znaju u vožnji će često zaboraviti. Evo što sve vozači prečesto rade i tako uništavaju automobil.

1. Drže ruku na mjenjaču i kad ne treba

Ergonomski je na idealnom mjestu za odložiti ruku, no to nipošto nije dobro raditi, kažu stručnjaci i objašnjavaju da je tako polužje stalno napeto, a s njime i vilica birača u mjenjaču. Na taj način možda čitavo vrijeme trošite sinkrone prstenove a da toga niste niti svjesni. Nakon nekog vremena počne teško ulaziti u drugu, a pritom ne mislim na ljubavnicu. Onda treću, a zatim vjerojatno petu. Ne govorim o fetišu na stopala. Osim ako niste od onih koji nisu u stanju maknuti nogu s pedale spojke. Ali to je već druga točka.

2. Drže noge na pedali spojke

Isto kao kod sinkrona – stalno napeta pedala uzrokuje da lamela stalno malo po malo proklizava. Nespretniji i neiskusniji vozači to neće osjetiti, a iskusniji često osjete ali ignoriraju. Nemojte držati nogu na spojci jer ćete vrlo brzo plaćati za njihovu zamjenu.

3. Ne koriste ručne kočnice na automatiku

Da samo vidite kako je mala čelična polugica koja blokira mjenjač u P poziciji više to nikada ne biste napravili. Prvo ručna, pustiti kočnicu da se auto napne, a onda ga stavite u P. Ako ode, raskapanje i sklapanje košta barem 5.000 kuna. Pamet u glavu.

4. Voze nepotrebni teret

Alatnica u gepeku, dvije motorke ako večeras udare zombiji, dva seta gedora, dvije rezervne gume i ormarić za vikendicu u koju idete za samo dva mjeseca. Ne kažem da morate izvaditi siceve, olakšati auto i prepumpati gume da smanjite otpore i olakšate svojem autu život, ali držite ga laganim i neopterećenim. Zašto? Bolje vozne osobine (izbjegavanje gospodina koji se prestrojava bez žmigavca, da dočaram situaciju), manje trošenje dijelova na rupama, dulji vijek kočnica, bolji miris u autu. Osim ako volite miris mješavine motorki.

5. Voze na rezervi

Moderni auti imaju skupe i osjetljive pumpe, uglavnom stavljene u sami rezervoar. Griju se, hladi ih gorivo. Podmazuju se, podmazuje ih gorivo. Držite premalu količinu i mučit ćete ih smećem iz tanka koje filtar još nije povukao, grijati i ostavljati na suhom po zavojima. Sve to skrati im vijek i vjerojatno izbije oko 1500 kuna iz džepa. Ako idete sami mijenjati jer „nije to ništa“, nemojte to raditi s cigaretom.

6. 'Ganjanje na hladno'

Upalite motor, prvi semafor, oštri pogled i gestikulacija rukom i eto prve jutarnje trke. To što vozite Hondu za koju forumski magovi vjeruju da ju nije moguće zaklati u jednom životu. ne znači da morate stiskati gas na hladno. Zračnosti u motoru su prevelike i napravit ćete si štetu. Auto prodimi, a motor će biti ubrzo za zamjenu. Generalka neisplativa (najčešće, a i tko ju danas uopće radi), a drugi motor opet upitna stvar i dolazi bez jamstva. Pravite se da je konkurencija preslaba za vas i da ne želite ni startati. Pomaže.

7. Ignoriraju lampice upozorenja

Ako svijetli crveno odmah stanite gdje je sigurno i ugasite motor. Ako svijetli žuta, učinite isto ali s malo manje panike i konzultirajte servis ili barem Uputstva za rukovanje vozilom. Ako svijetli neki signal ležerno provjerite što ne štima kad dođete na odredište. Ovo za crvenu neka vam bude zakon. Ako je zasvijetlila lampica za ulje, ona s crvenom kanticom, to ne znači da ga nema dovoljno, nego da je auto potpuno bez ulja. Za minutu dvije motor je pa-pa, kažu na Autozoni.

