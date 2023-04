ZEZ Festival donosi 4 dana avanturističkog žanrovskog šarenila

Zavod za eksperimentalni zvuk otkrio je lineup šestog ZEZ Festivala koji će od 3. do 6. svibnja u KSET-u brujiti širokim rasponom zvukovnih frekvencija. Tiše nijanse pokrit će delikatna elektronika i field recording Félicie Atkinson i Manje Ristić te ritualne perkusije vrhunskih improvizatora CZN (Valentina Magaletti & João Pais).

U glasnije vrhunce skočit će emotivno nabijena filmska elektronika Puce Mary i Kenji Arakija, a bubnjiće će probiti primalni elektronički noise Petbricka - projekta Waynea Adamsa i Iggora Cavalere, legendarnog bubnjara Sepulture.

U srijedu, 3.5. ZEZ Festival će otvoriti će eksperimentalna elektronika cijenjene danske umjetnice Puce Mary (PAN Records) koja varira od razuzdanog harsh noisea do filmske kompozicije. Njen live set je sve samo ne dosadan i jednoličan, potpomognut njezinim često konfrontacijskim stilom nastupa, ali i besramnim eskapadama u relativno konvencionalnu ljepotu. Uz nju će audiovizualnu čaroliju izvesti digitalni umjetnik i producent iz Austrije, porijeklom iz Japana - Kenji Araki. U svojem radu dekonstruira žanrovske granice - pa se tako na njegovom očaravajućem debitantskom albumu Leidenzwang mogu čuti elementi i utjecaji avangardne elektronike, popa, post-cluba, glitcha, industriala, eurodancea, grungea i metala.

Foto: ZEZ

U četvrtak, 4.5. u trans će nas uljuljati ritualna perkusija dueta CZN kojeg čine perkusionisti Valentina Magaletti (Vanishing Twin, Tomaga) i João Pais Filipe (HHY & The Macumbas). Valentina je priznata perkusionistica, kompozitorica i multiinstrumentalistica čije slojevite suradnje pokrivaju sve od Thurstona Moorea i Kim Gordon do Nicolasa Jaara i Kamasija Washingtona. Jõao je portugalski perkusionist i “zvukovni kipar” koji djeluje na području eksperimentale, jazza i folka. Ovim utjecajnim imenima međunarodne impro scene pridružit će se i domaći projekt publici dobro znanih glazbenika s domaće impro/post-žanrovske scene The Anti-Teleological Rock Combo (Luka Čapeta, Pavle Jovanović, Šimun Matišić i Leo Beslać).

Meditativni petak, 5.5. bit će ispunjen delikatnom elektroakustikom i field recording praksama. Novomedijska umjetnica i glazbenica Manja Ristić ekstrahira zvukove prirode i koristi ih u kompoziciji elektroakustične glazbe, a na njen zvuk komplementarno će se nadovezati eksperimentalna elektroakustično-lirična drone umjetnica Félicia Atkinson. Félicijin i Manjin kolaž intimnih improviziranih elemenata, ASMR estetike i drone atmosfere čini petak savršenim odmorom za dušu prije napada na osjetila koji slijedi u subotu.

Foto: ZEZ

U subotu, 6.5. će američki duo Petbrick zdrobi lubanju preciznim životinjskim bubnjanjem i glomaznim industrijskim teksturama. Petbrick je elektronički noise duo legendarnog bubnjara Sepulture Iggora Cavalere i Waynea Adamsa (Big Lad, Death Pedals) na nabrijanim synthevima. Glasnu domaću podršku dat će noise performans slovenskog Bile Eatera i mistični noise duo OSOL. Nakon toga slijedi festivalski after party - nemilosrdno multižanrovski rave kojeg će omogućiti DJ-ica lilacube i DJ Extinction koji nose metal i noise u duši.

Ali festival je tek početak - u ZEZ-ovoj slavljeničkoj 10. godini, koncerti i druga događanja se prelijevaju i izvan festivalskog formata, a Izložba zvuka, rezidencijalni program i večer za mlade nade eksperimentalnog stvaralaštva čekaju nas u jesenskom terminu.

