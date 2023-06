Ženska emancipacija pedesetih kroz priče o važnim knjigama

Natalie Jenner osvojila je svijet romanom “Društvo ljubitelja Jane Austin”, a sada je pred nama svojevrsni nastavak te priče “Djevojke iz Bloomsburyja” (Mozaik knjiga, urednica Hana Vunić, prijevod Vesna velančić, 19,90 eura). Priča je to o pedesetim godinama 20. stoljeća, a Bloomsbury je knjižara u Londonu koja jedva opstaje u vremenima dok Britanije još vida rane nakon Drugog svjetskog rata. Jasno je da su na obzoru neka druga, bolja vremena, ona u kojima će žena svoje mjesto u svijetu dobiti zbog svog znanja, sposobnosti i zalaganja. No, sve to ide jako sporo, naročito za tri žene koje se sreću u knjižari, tamo rade i mnogo bolje od muškaraca da bi trebalo promijeniti pravila igre kako bi im posao bio mnogo dohodovniji.

Zanimljivo je to štivo jer se, koliko god to bilo teško povjerovati, sa sličnim predrasudama i istim “staklenim stropom” koji im na put postavljaju moćni muškarci mnoge žene i danas bore. U ovoj priči zanimljivi su portreti svih junakinja, ali i činjenica da je glavni pozitivac, onaj koji doista razumije žene, pripadnik britanskog plemstva. On je taj koji bi trebao grčevito držati sve svoje povlastice, a u ovom je romanu upravo on taj koji razumije da njegov svijet nestaje i da se i on i ljudi oko njega moraju prilagoditi novom vremenu.

Uz glavnu priču ovdje je mnogo literarnih referenci, ali to znaju svi koji su čitali prvi roman Natalie Jenner. Primjerice, ovdje se pojavljuje slavna književnica Daphne du Maurier, kao i udovica Georgea Orwella, a u ovoj izmaštanoj priči one su pozitivne i spremne pomoći. Ukratko, ovo je priča o ženskoj snazi i slozi, koja je stupila na scenu pola stoljeća prije nego što su to postali društveni fenomeni današnjice i zato je ovo roman koji nas, izmeđiu ostalog, uči kako smo u tih posla stoljeća samo mislili da su sve ženske bitke već izvojevane.