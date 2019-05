Zagreb Comic Con: Dominiraju stripovi o Tarzanu i Alanu Fordu

Dom Hrvatskog društva likovnih umjetnika ovog će vikenda ugostiti 22. Zagreb Comic Con (Crtani romani šou), jedan od najvažnijih festivala za ljubitelje stripova u Hrvatskoj i regiji. Počevši već danas, posjetitelji će imati priliku upoznati omiljene crtače, sudjelovati na sajmu stripova, kvizovima, cosplay natjecanju, ali i virtualnoj šetnji svijetom crtanih junaka.

Glavna tema ovogodišnjeg CRŠ-a priča je o Tarzanu, liku iz knjiga Edgara Ricea Burroughsa čija stripovska inačica upravo slavi 90. rođendan. U čast ovog dugovječnog junaka bit će prikazano pet filmova o Tarzanu, a najavljena je i izložba tabli iz najpoznatijih perioda izlaženja tog stripa.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Tarzan nije jedini slavljenik koji će se moći vidjeti na zidovima Doma HDLU: popularni Alan Ford ove godine navršava 50. godinu od izlaska prvog izdanja, pa je u povodu toga također organizirana izložba, a objavljena je i knjiga o Alanu Fordu u izdanju Večernjeg lista.

Među nezaobilaznim gostima iz Italije ističu se Ivo Milazzo (Ken Parker) i Roberto Diso (Tex Willer, Mr. No), a glavna domaća zvijezda bit će indie stripašica Helena Klakočar. Ulazak je besplatan na sva događanja ili kako bi organizatori rekli: “Come one, come all!”