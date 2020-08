Vraća se čarolija velikog platna! Kina se otvaraju biserima hrvatskog filma

Pandemija je u kratkom vremenu promijenila filmsku industriju. Velika kina su bila prisiljena zatvoriti svoja vrata, a nacionalna Mreža neovisnih kinoprikazivača doživljela je dramatičan pad gledanosti uz nedostatak filmova. Tako se vrijeme koje smo provodili u kinima pokušalo nadoknaditi virtualnim sadržajima i besplatnim filmovima koji su u rekordnom vremenu iznikli u krizi koja nas je zadesila. Ipak, u isto vrijeme, samoizolacija je na neki način samo podsjetila kako je svakodnevicu bez živog oblika konzumiranja umjetnosti nepodnošljivo zamisliti, a kamoli živjeti.

"HAVC je pokrenuo projekt s namjerom da se publika pozove natrag u kina uz potrebite mjere opreza, a uz program hrvatskih filmskih uspješnica. U suradnji s audiovizualnom zajednicom angažirali smo poznate autore koji su osmislili kreativnu kampanju pod nazivom Povratak u kino!" rekao je Chris Marcich, ravnatelj HAVCa.

Nacionalna medijska kampanja koja počinje 20. kolovoza i poziva na povratak u kina, osmišljena je kroz seriju imaginarnih filmskih najava nastalih interpretacijom sedam filmskih naslova. Domaća filmska industrija kroz ovu akciju želi nam poručiti kako snaga sedme umjetnosti, raskoš filmske mašte i njezina opaka istinitost ne mogu nestati. Teško je nadomjestiti čaroliju filmske dvorane. Veliki filmovi nisu napravljeni za prikazivanje na džepnim telefonima.

Multipleks kina ponovno će započeti s radom 20. kolovoza nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske pripremio odgovarajuće preporuke za poslovanje koje sigurnost posjetitelja i zaposlenika stavljaju na prvo mjesto.

Mreža neovisnih kina tijekom rujna prikazivat će uspješnice iz raznih razdoblja domaće kinematografije. Riječ je o naslovima poput Čudesne šume u režiji Milana Blažekovića (1986.), Kapetan Mikula mali u režiji Obrada Gluščevića (1974.), Šegrt Hlapić redatelja Silvija Petranovića (2013.), Servantes iz Malog mista u režiji Daniela Marušića (1982.), Štefica Cvek u raljama života u režiji Rajka Grlića (1984.), Sretno dijete redatelja Igora Mirkovića (2007.), Sonja i bik redateljice Vlatke Vorkapić (2012.), Gosti iz Galaksije u režiji legendarnog Dušana Vukotića (1981.), Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine (2019.) te kratki igrani film Teleport Zovko istog redatelja (2013.). Program hrvatskog filma multipleks kina obilježit će već 25. kolovoza, nakon otvaranja svojih dvorana, prikazivanjem filmova Sonja i bik redateljice Vlatke Vorkapić, Posljednji Srbin u Hrvatskoj u režiji Predraga Ličine i Šegrt Hlapić redatelja Silvija Petranovića.

Selektori programa su redom poznati hrvatski filmaši: izvršni producent Zagreb Film Festivala Hrvoje Laurenta, direktor Kina Mediteran i Festivala mediteranskog filma u Splitu te predsjednik Hrvatske mreže neovisnih kinoprikazivača Alen Munitić i redatelj Hrvoje Hribar. Pri osmišljavanju programa selektori su se vodili željom da odabrani filmovi raznolikih žanrova jedinstveno donesu publici svih generacija osjećaj odmora od bilo kojeg oblika zabrinutosti i straha te zamora recentne dnevne filozofije. Riječ je o naslovima koji jednako pristaju prikazivanju u klasičnim kino dvoranama, drive–in konceptima, u dobro prozračenim dvoranama neovisnih kina, baš kao i kinima na vrhu pokretnih stepenica u trgovačkim centrima.

Kampanja je humanitarnog karaktera, a prihod od ulaznica bit će namijenjen restauraciji filma Sedmi kontinent, zanemarenom remek djelu Dušana Vukotića, kojem prijeti fizičko propadanje. Time će se javno upozoriti na zabrinjavajuće stanje filmskih kopija temeljnih djela hrvatske kinematografije te o važnosti inicijativa spašavanja antologijskih djela hrvatske kulture.

Za potrebe izrade šest promotivnih spotova bilo je nužno digitalizirati i restaurirati korištene fragmente oštećenih kopija klasičnih hrvatskih filmova.

Riječ je o svojevrsnim "mikro-filmovima" koji najavljuju otvaranje kina koristeći glavnu energiju (sliku i zvuk) iz veličanstvenog, a zaboravljenog i tehnički gotovo uništenog Sedmog kontinenta hrvatsko - slovačke utopije iz 1966. u režiji legendarnog Dušana Vukotića.

Maskota kampanje, mutirani virus, dolazi iz jedinog klasičnog hrvatskog SF filma iz 1981. Gosti iz Galaksije, nastalog uz autorski doprinos jednako velikog Jana Švankmajera u hrvatsko češkoj produkciji. Moj dida je pao s Marsa u režiji Marine Andree Škop i Dražena Žarkovića iz 2019. pridružen je umjetničkom konceptu kao jedini domaći nastavljač intergalaktičkog žanra, dok su se distopijski Show Must Go On u režiji Nevia Marasovića iz 2010. i ekološki "ljubić" s evolucijskim arlaukanjem, Sonja i Bik redateljice Vlatke Vorkapić, jednako prirodno pridružili. Svojim veselim prikazom ljudožderstva karakterističnog za naše podneblje, dvije "strašne komedije", jedna zombie, a druga društveno politički horor, daju završni pečat ovoj neuobičajenoj promotivnoj kampanji. Prva je Posljednji Srbin u Hrvatskoj redatelja Predraga Ličine (2019.), a druga Predstava Hamleta u Mrduši Donjoj u režiji Krste Papića (1974.).

Prema riječima redatelja Hribara, odabrani filmovi predvidjeli su sadašnje događaje i kontekst, iako su snimljeni prije 5, 10 ili 50 godina. Filmska umjetnost je često, između ostalog, i vidovita. Najavni spotovi tematiziraju pojavu virusa i ideju društva nakon virusa. Glavni cilj je potaknuti javnost da ne zaboravi kako je lijepo i važno otići u kino, kao prostor nenadomjestivog kulturnog užitka i mjesto dodira s neobičnim svjetlom.