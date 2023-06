Uz nagrađene slavile su Ksenija Marinković i Nina Violić nove nacionalene prvakinje Drame

Što je život doli red suza, red veselja. Na to je upozorila Nenni Delmastre, ravnateljica Drame HNK Zagreb kada je na samom kraju svečanosti na kojoj su dodijeljene tradicionalne godišnje nagrade za najbolja umjetnička ostvarenja u drami, operi i baletu, zamolila da se prisutni velikim pljeskom oproste od preminule glumice Koraljke Hrs, koja je mnoge uloge odigrala upravo na sceni HNK Zagreb.

No, bila je to svečanost prepuna veselja; Nagradu Mila Dimitrijević za najbolje žensko glumačko ostvarenje dobila je Jadranka Đokić za ulogu Klare u Krležinoj "Ledi" u režiji Franke Perković Gamulin. Odlučio je to žiri u sastavu: teatrologinja Martina Petranović, dramaturginja Željka Turčinović i glumica Helena Buljan. Dame su Nagradu za najbolje muško glumačko ostvarenje dodijelile Dušanu Bućanu za ulogu Sganarella u Molièreovu "Don Juanu".

U žiriju za operu bili su: glazbena urednica Zrinka Matić, dr. sc. Hana Breko Kustura i novinar Večernjeg lista Denis Derk. Oni su Nagradu Vladimir Ruždjak za najbolje operno ostvarenje dodijelili su bas-baritonu Ozrenu Bilušiću za ulogu Chapmana u operi "Lennon" Ive Josipovića. Sam Bilušić je, zahvaljujući na nagradi, istaknuo kako je baš to život, jer je nakon cijelog niza uloga karakterne komike u brojnim operama svoju prvu nagradu u matičnoj kući dobio za ulogu - ubojice. Nagrada Marijana Radev za najbolje operno ostvarenje dodjeljena je sopranistici Mariji Kuhar Šoša za dvije uloge: ulogu Violette Valéry u operi "Traviata" Giuseppea Verdija i ulogu Yoko Ono na praizvedbi opere "Lennon" Ive Josipovića.

O baletnim nagradama odlučivao je ocjenjivački sud u sastavu: plesna kritičarka Maja Đurinović, balerina, koreografkinja i pedagoginja Ljiljana Gvozdenović i koreografkinja Božica Lisak. Nagradu Ana Roje dobila je solistica Baleta Atina Tanović i to za ulogu Mirze u predstavi "Spartak" u koreografiji Jiřija Bubeníčeka te za ulogu Majke i Žene u zelenom u predstavi "Peer Gynt" Edwarda Cluga. Nagradu Oskar Harmoš dobio je mladi plesač Yuhu Yoshioki i to za ulogu Artoriksa u baletu "Spartak" Jiřija Bubeníčeka te za nastup u baletnoj večeri "Prelaženje linije", u baletu "S" koreografa Philippea Kratza.

A nakon svečane dodjele nagrada intendantica HNK Zagreb Iva Hraste Sočo objavila je kako su Ksenija Marinković i Nina Violić dobile status nacionalnih prvakinja Drame HNK, koji im je na prijedlog uprave HNK Zagreb dodijelilo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Tako sada Drama HNK Zagreb ima petoro nacionalnih prvaka, jer taj najviši umjetnički rang, uz novoproglašene glumice, imaju: Alma Prica, Goran Grgić i Siniša Popović.