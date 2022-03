Uskoro počinje dodjela Oscara, a ove godine i vi možete glasati za svoj omiljeni film

Obožavatelji filma diljem svijeta s nestrpljenjem iščekuju 94. dodjelu nagrada Oscar. Zvijezde će na crveni oskarovski tepih Dolby Theatrea u Los Angelesu početi pristizati oko ponoći po našem vremenu, a svečanu dodjelu i proglašenje najboljih ostvarenja iz svijeta filma moći ćete pratiti s nama uživo na portalu Večernjeg lista.

Ove godine, voditeljice ceremonije bit će, prvi puta u povijesti Oscara, tri žene. One su komičarke i glumice Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes koje će biti zadužene za dobru zabavu svih gledatelja i okupljenih. Još nekoliko noviteta obilježit će ovogodišnju dodjelu nagrada Američke akademije filmske znanosti i umjetnosti. Kako bi skratili podugački prijenos, Akademija je odlučila iz glavnog programa izbaciti čak osam kategorija pa će se dodjela zlatnih kipića za najbolji kratki dokumentarni, igrani i animirani film, montažu, šminku, originalnu glazbu, scenografiju i zvuk, održati sat vremena ranije uz mnogo manje pompe.

Također, ovog puta u glasovanje uključena je i publika, koja će svoja mišljenja moći izraziti na Twitteru. Svi Twitteraši tako će moći glasati za dvije nove kategorije - omiljeni film i omiljeni filmski trenutak. Glasovati se može uz hashtagove #OscarsFanFavorite ili #OscarsCheerMoment, a neke sretnike očekuju i fantastične nagrade - putovanje u Los Angeles na dodjelu iduće godine te godinu dana besplatnog gledanja filmova u kinima i na streaming servisima.

U nominacijama ove godine apsolutno prednjači Netflixov vestern "Šape pasje" redateljice Jane Campion s čak dvanaest nominacija, a nakon njega slijedi "Dina" Dennisa Villeneuvea s deset nominacija. Iznenađujuće, s obzirom na groznu reakciju publike, nova "Priča sa Zapadne strane" Stevena Spielberga" ima ih sedam, jednako koliko i "Belfast" Kennetha Branagha. A moglo bi nas snaći još jedno iznenađenje poput "Parazita", jer je i za najbolji film i za najbolji strani film nominiran japanski "Drive My Car" Ryusukea Hamaguchija. Dobre šanse za najbolji film ima i "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona, a tu su još Netflixov hit "Ne gledaj gore", "CODA" Sian Heder te "Ulica noćnih mora" Guillerma del Tora.

Uz Hamaguchija za Oscar za najbolji strani film bori se i Talijan Paolo Sorrentino s "The Hand of God", Butanac Pawo Choyning Dorjii i "A Yak in the Classroom" te Norvežanin Joachim Trier s filmom "The Worst Person in the World". Za najbolji strani film nominiran je, po prvi put, i animirani dokumentarac, danski "Flee" Jonasa Pohera Rasmussena, koji je zaradio nominacije i za najbolji dokumentarni i za najbolji animirani film.

U kategoriji za najboljeg glumca i glumicu našli su se Javier Bardem i Nicole Kidman za ulogu Desija i Lucy Ricardo u "Being the Ricardos", Denzel Washington u "The Tragedy of Macbeth" Joela Coena, Benedict Cumberbatch za "The Power of the Dog", Penelope Cruz u Almodóvarovu "Parallel Mothers", Olivia Colman u "The Lost Daughter" i Kristen Stewart za ulogu princeze Diane u filmu "Spencer".

Popis svih nominiranih pogledajte ovdje:

Najbolja sporedna glumica:

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Aunjanue Ellis – King Richard

Najbolja kostimografija

Cruella

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Najbolji zvuk

Belfast

Dune

No Time to Die

The Power of the Dog

West Side Story

Najbolja glazba

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Najbolji adaptirani scenarij

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Najbolji originalni scenarij

Belfast

Don’t Look Up

King Richard

Licorice Pizza

The Worst Person in the World

Najbolji animirani kratki film

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Najbolji igrani kratki film

Ala Kachuu – Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Najbolji sporedni glumac

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – The Power of the Dog

JK Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Najbolja montaža

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Power of the Dog

tick, tick... BOOM!

Najbolja šminka

Coming 2 America

Cruella

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Najbolji animirani film

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs the Machines

Raya and the Last Dragon

Najbolja originalna pjesma

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down to Joy” (Belfast)

“No Time to Die” (No Time to Die)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

Najbolji kratkometražni dokumentarac

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Najbolji dugometražni dokumentarac

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

Najbolji vizualni efekti

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Najbolja fotografija

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Najbolja scenografija

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Najbolji strani film

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Najbolji glavni glumac

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Najbolja glavna glumica

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Penélope Cruz – Parallel Mothers

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Najbolji redatelj

Kenneth Branagh – Belfast

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – The Power of the Dog

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Steven Spielberg – West Side Story

Najbolji film

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story