Umro scenarist slavnog filma "Planina Brokeback"

"Larry McMurtry preminuo je sinoć, 25. ožujka, od srčanog zastoja", rekla je Amanda Lundberg.

Larry je "umro okružen svojim najmilijima, među kojima i dugogodišnjom poslovnom partnericom Dianom Ossanom, s kojom je surađivao na scenarijima, suprugom Normom Faye i njihova tri psa. Pokraj njega su bili i njegov sin, folk pjevač James McMurtry i spisateljev unuk. McMurtry će biti pokopan u svojoj rodnoj državi, Teksasu", rekla je Lundberg.

Larry McMurtry je godine 2006. podijelio Oscara za scenarij za film "Planina Brokeback" s Dianom Ossanom. Radilo se o adaptaciji kratke priče spisateljice Annie Proulx, kroz koju je teksaški pisac 'provukao' vestern, svoj omiljeni filmski žanr.

Film o homoseksualnoj ljubavnoj vezi dvojice kauboja zabilježio je golem uspjeh u kinima, a osim Oscara za scenarij osvojio je i onoga za najbolju režiju (Ang Lee) te je nominiran za istu nagradu u kategoriji najboljega igranog filma. Jedan od McMurtryjevih urednika nazivao ga je "Flaubertom velikih ravnica". Tijekom plodne karijere napisao je tridesetak romana, među kojima je i hit "Usamljena golubica", za koji je osvojio nagradu Pulitzer i više od četrdeset scenarija.

Sineasti su ga prepoznali nakon što je početkom šezdesetih izdao roman "Horseman, Pass By". Djelo je adaptirano u film pod naslovom "The Wildest Of Them All", a glavne uloge u njemu su igrali Paul Newman i Patricia Neal.

Tematici vesterna, kauboja i ruralne Amerike ostao je vjeran i u romanu "The Last Picture Show", koji je McMurtry adaptirao u scenarij za istoimeni film u režiji Petera Bogdanovicha 1971. godine, a redatelju je donio nominaciju za Oscara.

Po svojem romanu "Vrijeme nježnosti", godine 1983. napisao je scenarij za istoimeni film sa Shirley MacLaine, Jackom Nicholsonom i Debrom Winger u glavnim ulogama. Film je osvojio pet Oscara, među kojima i onaj za najbolji igrani film.

Kao veliki zaljubljenik u književnost i u knjige, McMurtry je krajem osamdesetih otvorio jednu od najvećih neovisnih knjižara u Sjedinjenim Državama u malome teksaškom gradiću Archer Cityju, u kojemu je i rođen.