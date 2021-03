Umrla slikarica i keramičarka Višnja Markovinović

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) izvijestila je u ponedjeljak kako je njihova članica Sekcije za keramiku, porculan i staklo Višnja Markovinović umrla u petak, 12. ožujka.

Višnja Markovinović rodila se u Zagrebu 20. lipnja 1930., gdje je i 1955. diplomirala na Akademiji primijenjenih umjetnosti u klasi profesora Ernesta Tomaševića. Nakon Akademije, studijski je boravila u Italiji, Francuskoj, Nizozemskoj i Španjolskoj, a od 1961. do 1977. živjela je i djelovala u Londonu, gdje se umjetnički usavršavala u poznatim londonskim likovnim radionicama, što je ostavilo trajni trag u njezinoj umjetnosti.

Bila je članica Arts Society of Paddington (ASP) i National Society of B.A. (NS), a od 1972. i International Association of Art (AIAP- IAA). U Hrvatskoj je bila dugogodišnja članica HDLU-a, LIKUM-a, KERAMEIKON-a, kao i ULUPUH-a.

Radovi su joj objavljivani u prestižnim europskim časopisima, 1964. godine u pariškom "La Revue Moderne". Zatim 1985., 1986. i 1988. u londonskom "Ceramic Review", 1995. godine u berlinskom "Neue Keramik" te 2000. u hrvatskom "Art Magazinu Kontura".

Održala je 27 samostalnih izložbi te izlagala na oko 260 skupnih žiriranih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. ULUPUH ističe kako je dala veliki doprinos i na području edukacije u keramici. Dobitnica je mnogih nagrada, počasnih diploma, priznanja i očitovanja izvrsnosti. Njezin rad pratili su mnogobrojni dnevni listovi, a osvrte i kritike, kao i predgovore za kataloge pisali su mnogobrojni ugledni autori.

Radovi joj se nalaze u mnogobrojnim muzejima i privatnim zbirkama u Hrvatskoj (Muzej grada Zagreba, Muzej za umjetnost i obrt -Zagreb, Muzej grada Šibenika, Kerameikon - Varaždin, Zorin-dom - Karlovac) i drugdje širom svijeta.

Posljednji ispraćaj Višnje Markovinović održat će se u četvrtak, 18. ožujka na Krematoriju u Zagrebu u 10,10 sati.