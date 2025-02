Umjetnički duo povučen je s Venecijanskog bijenala da se izbjegne negodovanje javnosti

Prije samo desetak dana Creative Australia, vladino tijelo zaduženo za organizaciju australskog paviljona na Venecijanskom bijenalu, objavilo je kako će libanonsko-australski umjetnik Khaled Sabsabi i kustos Michael Dagostino predstavljati Australiju na 61. izdanju bijenala 2026. godine, no veselje nije dugo potrajalo. Naime, krajem prošloga tjedna isto to vladino tijelo, zbog žestokih kritika i političkog pritiska, donijelo je kontroverznu odluku povukavši Sabsabija i Dagostina s nadolazeće Međunarodne izložbe suvremene likovne umjetnosti, što je pokrenulo raspravu o slobodi umjetničkog izražavanja, cenzuri i utjecaju politike na umjetnost.

O cijeloj situaciji sada su se oglasili članovi neovisnog panela, koji su savjetovali Creative Australiju o odabiru Sabsabija i Dagostina, te su izjavili kako su duboko zabrinuti zbog odluke o povlačenju imenovanja ove dvojice umjetnika. Razlog su ovakve odluke vladina tijela prije svega dva ranija djela Khaleda Sabsabija – videoinstalacija "You" iz 2007. te djelo "Thank You Very Much" iz 2006. godine. Sabsabijevi kritičari kazali su kako umjetnik, a ujedno i čovjek čija je obitelj 1978. zbog građanskog rata pobjegla iz Libanona, glorificira terorizam jer "You" prikazuje Hassana Nasrallaha, vođu islamističke političke stranke Hezbollah, koja se u Australiji smatra terorističkom organizacijom, dok "Thank You Very Much" sadrži snimke napada 11. rujna, kao i konferencije za tisak tadašnjeg predsjednika Busha.

Sabsabi, koji se u svojim djelima i inače bavi temama kolektivnog identiteta, kulturnih razlika i političke ideologije, kazao je kako je izuzetno povrijeđen i razočaran odlukom vladina tijela jer je u Veneciji trebalo biti predstavljeno "transformativno djelo koje bi ujedinilo svu publiku u otvorenom i sigurnom zajedničkom prostoru". Članovi neovisnog panela u pismu upućenom predsjedniku vladina tijela Creative Australia Robertu Morganu, upravnom odboru i izvršnom direktoru Adrianu Colletteu izrazili su podršku dvojici umjetnika te tražili objašnjenje za kontroverznu odluku.

Australski časopis Memo, koji se bavi likovnom kritikom, pokrenuo je peticiju koja podržava Sabsabija i Dagostina te apelira na Creative Australiju da se umjetnici ponovno imenuju kao predstavnici na Venecijanskom bijenalu, a do sada je peticiju potpisalo gotovo tri tisuće umjetnika, kustosa, pisaca i akademika.

Podršku umjetničkom dvojcu pružila je i Mikala Tai, koja je više od četiri godine vodila odjel za vizualnu umjetnost Creative Australije, no nakon odluke o povlačenju imenovanja dala je ostavku. S druge strane, Adrian Collette rekao je na sastanku zaposlenika kako se osjećao "zaslijepljenim" jer nije bio obaviješten o ranijim kontroverznim radovima Khaleda Sabsabija, a također je naglasio da bi javnost negodovala u slučaju da Sabsabi i Dagostino predstavljaju Australiju nakon što su raniji Sabsabijevi radovi postali tema javne rasprave.