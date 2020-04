Uklete igračke, ljudska kosa i zombi ribe - pogledajte najjezivije muzejske izloške na svijetu

I muzejski kustosi moraju se nekako zabaviti u vrijeme karantene - Muzej Yorkshire iz Yorka u petak je tako pokrenuo zanimljiv online natječaj. Pozvali su svjetske muzeje da na Twitteru objave fotografije nekih od najjezivijih i najčudnijih izložaka koje imaju u svojim zbirkama uz oznaku #curatorbattle, a rezultati su urnebesni.

Muzej Yorkshire natjecanje je započeo fotografijom busena kose nepoznate Rimljanke iz 3. ili 4. stoljeća. Njena frizura toliko je očuvana da su u kosi još uvijek ostale "špangice", što stvara zbilja jeziv prizor.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! 💥



Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!



We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...



CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v — Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020

Muzej Otoka Princa Edwarda hitro je odgovorio na izazov fotografijom uklete dječje igračke. Mala ovca na kotačićima, koju od milja zovu Wheelie, pronađena su unutar zida kuće stare 155 godina. Zaposlenici zdušno tvrde da je igračka ukleta te kako se miče sama od sebe.

Bringin’ our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN’S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it “Wheelie” - and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobject pic.twitter.com/FQzMzacr8a — PEI Museum (@PEIMuseum) April 17, 2020

Muzej Norwich Castle na natječaj je prijavio uznemirujući jastučić za igle u obliku mahune s dječjim glavama. "Ovaj predmet uzrokuje noćne more našim posjetiteljima" napisali su.

@RedHeadedAli how can we ignore such a call to arms?



This particular item has caused a few nightmares for our followers this week.



Our #CreepiestObject is...this pincushion! Complete with tiny children's heads. You're welcome, Twitter.#CURATORBATTLE pic.twitter.com/0YdmCE5dYD — Norwich Castle (@NorwichCastle) April 17, 2020

Njemački povijesni muzej priložio je, prikladno, stravičnu masku s dugačkim kljunom koju su u srednjem vijeku nosili liječnici za kugu.

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle pic.twitter.com/JrMjqAJSIM — Deutsches Historisches Museum (@DHMBerlin) April 17, 2020

Iz Muzeja Pitt Rivers prestrašili su nas neobičnom amajlijom koja je nekoć služila za razbijanje zlih uroka. Riječ je o pravom ovčjem srcu u koji su nabodeni čavli.

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject #CuratorBattle pic.twitter.com/z5vdCFCU4S — Dan Hicks (@profdanhicks) April 17, 2020

Fairfax House priložio je fotografiju burmutice koju su jednom dobili na posudbu. Ova burmutica, međutim, nije služila za spremanje duhana, već za čuvanje stidnih dlaka jedne od ljubavnica kralja Đura IV.

Just had a thought. Not our object but we did once borrow a silver snuffbox from @MuseumsUniStA that is said to contain the pubic hair of one of George IV's mistresses.



Yes that's right a pubic hair snuffbox.#CURATORBATTLE #creepiestobject pic.twitter.com/ePGY8eJ22R — Fairfax House (@fairfax_house) April 17, 2020

Kustosi zbirke Clarke charm collection, na izazov su odgovorili fotografijom ljudskog prsta. Ta je kost nekoć služila nepoznatom kockaru - i navodno mu donosila sreću.

There's some freaky stuff in the Clarke Charms Collection. Here's a human finger bone used by a gambler to bring good luck... #CURATORBATTLE#CreepiestObject pic.twitter.com/jQvHwZCTh8 — SMT Collections Team (@SMT_Collections) April 17, 2020

A kao odgovor na ovčje srce Pitt Riversa, objavili su fotografiju golubljeg srca koje imaju u svojoj zbirci. Probodeno je iglama, što je trebalo nauditi zloj vještici.

Nice. We have a pigeon heart stuck with pins for punishing a witch...#CreepiestObject #CuratorBattle pic.twitter.com/CUOdNlB3eN — SMT Collections Team (@SMT_Collections) April 17, 2020

Tu je još i strašno preparirana sirena te riba napuhača iz Bexhill muzeja, koje će vas proganjati danima, a sve ostale stravične izloške možete pregledati na Twitteru.