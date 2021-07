U petak pogledajte jedan od najuzbudljivijih dokumentarnih filmova posljednjih godina

Jedan od najuzbudljivijih dokumentarnih filmova posljednjih godina “Jedriličarke s broda Maiden” donosi priču o nevjerojatnom pothvatu prve, povijesne, ženske posade koja se natjecala u utrci oko svijeta 1989. godine.

Film redatelja Alexa Holmesa prati nevjerojatan život Tracy Edwards, od njenog tragedijama obilježenog djetinjstva i turbulentne mladosti tijekom koje je izlaz pronašla u jedrenju, sve do čuvenog pothvata kada je zajedno s dvanaest iznimnih žena krenula na Whitebread utrku oko svijeta. Edwards i njena posada ostat će zauvijek zapisane u povijesti, no, nije im bilo nimalo lako pripremiti se za tako dugačko, zahtjevno i iscrpljujuće putovanje. Suočavale su se s predrasudama i podsmijesima - nikada do tada jedriličarsku posadu nisu činile samo žene i nitko nije vjerovao da će uspjeti. Ipak, te se hrabre žene nisu predale i zauvijek su promijenile svijet sporta.

“Jedriličarke s broda Maiden” ušao je u uži izbor za nagradu Oscar za Najbolji dokumentarni film, bio je nominiran za nagradu BAFTA 2020, osvojio je nagradu National Board of Review za najbolji dokumentarni film, nagradu kritike Critics' Choice Award za najbolji dokumentarni film, a uz ovacije dočekan je na nekim od najvećih svjetskih filmskih festivala, od Sundancea do Tribece.