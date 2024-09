U obitelji sam imao hrvatske, partizanske i venecijanske ratnike

"Putovanje svijetom književnosti i baštine" naziv je književne večeri održane u Kneževu dvoru u Trogiru na kojoj se Veljko Barbieri, književnik, publicist, pripovjedač i vrhunski poznavatelj gastronomije, predstavio stihovima u prozi vezanima za Trogir, grad s kojim ga povezuju neraskidivi korijeni obiteljskog stabla.

– Uskoro ću tiskati zbirku koja se zove "Epistole ex Divino" (Pisma iz Božanskog) čime ću završiti ne trilogiju nego kvadrilogiju za Maticu hrvatsku, u kojoj će Trogir, grad mojih predaka, zauzeti svoje mjesto. Zašto je to tako? Zato što se nama prošlost uvijek šulja uljepšana pa tako i meni. Te kuće moje obitelji ovdje, grbovi, to je za mene manje važno. Važna mi je ljudska sudbina koja se nekako ne mijenja na tim cikličkim razmeđima epoha i vremena. Tako ja doživljavam i samoga sebe, ali i sve Trogirane. Trogir je u nekim elementima i reprezentativan primjer maloga grada koji kao kolonija Isse uspio preživjeti. Važan je u cijeloj povijesti Dalmacije, a tako i cijelog Sredozemlja. To znači da je uhvatio Kairosov čuperak u prolazu – izjavio nam je Veljko Barbieri čiji se predak, plemić Francesco Barbieri, u 16. stoljeću nastanio u Trogiru, gdje je rođen i njegov sin koji je bio vojskovođa.

O zanimljivom Barbierijevu rodoslovnom stablu kroz 14 generacija, u kojemu ima ratnika, liječnika, ljekarnika, botaničara, govorila je moderatorica dr. Danka Radić, predsjednica trogirskog ogranka Matice hrvatske, koja je organizator događaja. Bio je to uvod u "Lišće s obiteljskog stabla", Barbierijevu pjesmu u prozi koju je nadahnuto pročitala Ljubica Hardman, kao i "Strast mojih predaka prema hrani" te "Priče o vremenu, obitelji i hrani" u kojima je na sebi svojstven način povezao povijesne i gastronomske priče.

– Trogir doživljavam kao otok u stalnom kretanju koji je preživio sve povijesne uzlete i padove. Volim Trogir, u njemu sam snimao epizodu "Povijest Isse" o tome kako je nastao ovaj grad na otoku koji je reprezentativni primjer Starog mora, kako su u Antici zvali Mediteran. Ja idem stopama koje su ostale na ovom sjajnom kamenu, a upisane su nogama svih Trogirana, bez obzira na njihovo podrijetlo i nacionalnost – rekao je Barbieri i naveo kako je obiteljski osim za Trogir, vezan i za Zadar, Makarsku i Dubrovnik u kojemu stoljećima žive njegovi preci.

Danka Radić istaknula je kako su djela Veljka Barbierija prevedena na šest svjetskih jezika, a "Epitaf carskog gurmana" austrijski izdavač Styria uvrstio je među 10 najboljih hrvatskih romana 20.stoljeća, dok je "Ja, Dioklo, Jupiterov sin", romansirana biografija cara Dioklecijana, među najboljim književnim ostvarenjima ovoga stoljeća.

– Veljko Barbieri je rodonačelnik književnog žanra o gastronomiji, koju doživljava kao ravnopravnu umjetnost, što ona i jest – ustvrdila je Radić koja je istaknula kako Barbijeri nije objavljivao jedino tijekom Domovinskoga rata u kojemu je i sam sudjelovao iako je već imao 40 godina i književnu karijeru. Tomislav Domović u "Eseju o Domovinskom" ratu nazvao ga je "rasnim piscem u maskirnoj uniformi". Bio je na južnom bojištu, a nakon ranjavanja odlazi u Pakrac, sudjeluje u Bljesku, Oluji i drugim akcijama. Nakon svega napisao je knjigu "Tko je sa mnom palio kukuruz".

– Moje obiteljsko stablo čine brojni ratnici: venecijanski, partizanski i hrvatski. Rat je prošao, ostaju sjećanja, oni pripadaju onima koji su izgubili sve. Ja osim ranjavanja nisam izgubio nikoga. Vratio bih se Trogiru koji je svjetlo koje plovi svojim kursom, usidren onako kako on hoće – poručio je Barbieri Trogiranima do sljedećeg susreta, kada izađe nova knjiga.