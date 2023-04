Tri stvari koje volimo: Jean-Pierre i Luc Dardenne

Internetski portal Talkhouse već neko vrijeme objavljuje vlastiti serijal u obliku tekstova kroz koje razni umjetnici otkrivaju tri stvari koje jednostavno obožavaju. Kako se od 20. travnja u hrvatskim kinima započinje prikazivati imigracijska drama TORI I LOKITA, novi hvaljeni film braće Dardenne za koji su u Cannesu nagrađeni posebnom nagradom povodom 75. obljetnice festivala te koji je jedan od najvećih američkih redatelja svih vremena Martin Scorsese proglasio “jednim od njihovih najboljih filmova u karijeri”, dvostruki osvajači Zlatne palme s čitateljima su podijelili neke od stvari koje im u njihovim životima jako puno znače.

Riječ je o dvojici filmaša iza kojih se već sada nalazi respektabilna filmografija, od nagrađivanih igranih filmova pa sve do dokumentaraca. Premda su braća koja na svakom projektu rade zajedno kao scenaristi i redatelji, obojica napominju da su istovremeno i jako različiti. Premda skupa rade, pišu i snimaju filmova, ne žive u istoj kući, a u slobodno se vrijeme definitivno ne bave istim aktivnostima.

Volim šetati po Liègeu

Jean-Pierre Dardenne: Jako volim šetati. Svakoga dana u svom gradiću Liège nastojim po pola sata ili čak i sat vremena provesti šetajući. Liège je inače moj rodni grad. Nije to neko predivno mjesto, ali volim hodati njegovim ulicama zbog rijeke koja kroz njega protječe preko koje je izgrađeno mnoštvo prekrasnih mostova.

Dok šetam istovremeno si i raščišćavam glavu te mi na taj način zna na pamet pasti dosta novih ideja. To su trenuci u kojima osjećam veliku slobodu, u kojima se mogu potpuno opustiti. Ponekad se povežem sa stvarima s kojima inače nema šanse da bih se mogao povezati da se, recimo, vozim automobilom istim tim ulicama. Volim lutati uokolo te uspostaviti te neobične veze iz koje evoluira određena ljepota. Šetajući gradom shvaćam u kakvom se stanju nalazi sam grad te kako se u njemu osjećaju ostali stanovnici. Vidim kako se razvija populacija stanovništva, kako grad postaje sve više i više etnički izmiješan te kako siromaštvo i dalje raste. Ponekad razmišljam i o Georgesu Simenonu, jednom od najpoznatijih belgijskih pisaca 20. stoljeća, jer je Liège bio i njegov rodni grad također.

Jednog dana dok smo snimali naš film “Dijete” šetao sam uz rijeku i vidio mnoštvo vatrogasaca i policajaca te sam ubrzo shvatio da izvlače leš iz vode. Ljudi su govorili da je čovjek pobjegao, pokušao se sakriti, uhvatio za zid, ali se poskliznuo, pao u rijeku i utopio. Neki su tvrdili da je riječ o kradljivcu po kojem su ljudi započeli bacati kamenje zbog čega je pao u rijeku, a idućeg sam dana u novinama pročitao teoriju da je od neke starije gospođe ukrao nešto te se zbog toga dao u bijeg. Nije na kraju jasno što se dogodilo, ali vjerujem da mi je upravo taj događaj postao inspiracija za scenu u filmu “Dijete” kada se Jérémie Renier skriva te nakon toga pada u vodu.

Promatram slike u svom vlasništvu

Luc Dardenne: Volim sjediti i promatrati umjetnost. U svom posjedu imam sliku Benoita Jacquesa, slikara koji je ujedno i moj prijatelj, a koja me malo podsjeća na Philipa Gustona. Na slici se nalazi žena koju po ruci miluje muškarac koji istovremeno puši cigaretu. Dim od cigarete uzdiže se do vrha slike, a on vrlo nježno miluje ruku te žene. Volim promatrati tu sliku.

Također postoji i druga slika koju posjedujem tek nekoliko tjedana naziva “Mašina za šivanje” autora Arié Mandelbaum. On je naslikao dijete koje sjedi na dijelu mašine za šivanje koja se pomiče dok šivate. Velika je to slika, dva sa dva metra, a mašina i dijete su mali i pozicionirani su u sredini. Na vrhu slike nalazi se konac koji na sebi ima tragove krvi. Ta je slika zapravo priča o židovskom djetetu, zbog toga što je otac Ariéa Mandelbauma bio krojač u Bruxellesu koji je bio primoran pobjeći od Holokausta. Radio je u rudnicima u Seraingu (gdje smo snimali naše filmove), zbog toga što ga je komunistički zamjenik - koji je inače suosjećao sa Židovima u to vrijeme - zaposlio kao rudara te pomogao njemu i njegovoj obitelji da prežive. Vrlo sam dirnut tom pričom i tom slikom koja otkriva skriveno dijete koje se skriva unutar slike. “Mašina za šivanje” ima mnogo bijele boje te vam dopušta da zamišljate što se dogodilo s ljudima; na primjer, s majkom koja je bila primorana dati svoje dijete raznim organizacijama koje su ga pokušale spasiti. To je najhrabrija stvar koju neki roditelj može napraviti: odvojiti sebe od vlastitog djeteta kako bi osigurao njegovo preživljavanje.

“Mašina za šivanje” vrlo je delikatna i osjetljiva. Ponekad znam sjediti i promatrati ju između dvadeset minuta i pola sata. Sjedim ispred nje i sanjarim. Ne znam zašto, ali u životu postoje stvari koje volim promatrati. Također imam i dvije fotografije svog doma kojima se učestalo vraćam, a koje su mi postale važnim dijelom života.

Razgovaramo o našim likovima

Jean-Pierre i Luc Dardenne: Ono o čemu nas dvojica najviše razgovaramo su likovi koje stvaramo u našim filmovima ili ljudi koji su bili teme naših dokumentaraca. Razgovaramo o ljudima s kojima radimo ili s kojima smo radili, uključujući i ljude iz dokumentarnih filmova koji bi mogli biti od koristi za projekte na kojima trenutačno radimo.

Znamo, na primjer, razgovarati o stvarima koje su se dogodile tijekom radničkog pokreta u obližnjem gradiću Seraingu te o drugim ljudima koje smo upoznali tijekom sedamdesetih godina kada se taj pokret događao. Ono što je od tada ostalo s nama jest činjenica da smo bila dvojica ljudi s malom kamerom koja ne predstavljaju ništa. Bili smo nepoznati među nepoznatima. S kontaktima koje smo imali upoznali smo jako puno militantnih laburista, muškaraca i žena. Pozvonili bismo na njihova vrata te upitali vođe protesta ili one koji su predvodili radničku klasu: “Biste li željeli biti u našem filmu? Voljeli bismo snimiti mjesta na kojima protestirate kao i mjesta na kojima ste bili zaposleni.” I iz nekog razloga, ljudi su nam vjerovali.

U većini slučajeva, ipak, razgovaramo o likovima koje smo stvorili, bez obzira radilo se o muškarcima ili ženama, bijelcima, crncima ili Arapima. U početku niti jedan naš film nije potpuno definiran te nužno ne znamo što će se točno dogoditi niti koje će teme film obraditi. Razgovaramo o tome tko će biti glavni lik.

Za karaktere likova koje stvaramo u našim filmovima crpimo inspiraciju od ljudi koje smo poznavali u djetinjstvu ili iz sela u kojem smo odrasli ili s televizijskih programa ili dokumentaraca koje su producirali naši prijatelji. Prisjećanje na našeg oca dovelo je do toga da lik kojeg tumači Olivier Gourmet u filmu “Sin” ima veliki remen. Pravi remen kojeg je nosio naš otac poslužio je kao pribor kojeg smo koristili u tom filmu.

Što se naslovnog lika našeg pretposljednjeg filma tiče, “Mladi Ahmed” dugo vremena razmišljali smo o liku koji će imati oko 18 godina. U početku to je bila djevojka, ali kasnije je postao dečko te, u konačnici, dijete. Radimo zajedno, ali taj proces također je i individualno iskustvo o tome kako svaki od nas reagira na likove koje stvaramo. Premda obiteljska situacija Rosette u istoimenom filmu nije bila niti približno našem osobnom iskustvu, obojica smo upoznali mnogo djevojaka te uvidjeli mnogo različitih elemenata koji su nam pomogli stvoriti njezin lik.

Novi film TORI I LOKITA braće Dardenne u domaća kina stiže u četvrtak, 20. travnja.