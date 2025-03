Travanj na Ribnjaku: Pripremite se za kazališne premijere, operu za bebe i brojne koncerte

Scena Ribnjak i ove godine, od 6. do 30. travnja, snižava cijene ulaznica i nudi raznovrsne izvedbene programe – od kazališta i plesa do filma i glazbe. Riječ je o "Luftanju Scene Ribnjak", programu koji će se održati u Centru mladih Ribnjak te u kojemu sudjeluju brojni rezidenti i suradnici Ribnjaka. Publiku očekuju dvije kazališne premijere, nova iteracija prve hrvatske opere za bebe, koncerti hrvatskih i francuskih glazbenika, kazališne i plesne predstave za velike i male, senzorne filmske projekcije Hrvatskog filmskog saveza i edukativni programi.

No, otkud i zašto baš Luftanje? Osim što je zdravo i estetski korisno, zrak (Luft) je u nekim ranijim filozofskim i znanstvenim razmatranjima često shvaćan kao nositelj svjetlosti, transparentnosti i vitalnosti. Nije bio samo prostor kroz koji se krećemo, već i materija s vlastitim svojstvima i aktivnim utjecajem na svijet. U tom smislu, "Luftanje" upućuje na širi koncept otvaranja, izmjene, kretanja između unutarnjeg i vanjskog – proces u kojem prostor postaje propustan, osjetljiv na ono što dolazi izvana i ono što se iznutra oslobađa. "Luftanje" je istovremeno i izlazak na svjetlo, čin razotkrivanja, eksponiranja. Ali može označavati i besposličarenje, stanje mirovanja, ne-djelovanja – i upravo u toj napetosti između aktivnog i pasivnog, pokreta i odgode, otvara se prostor za igru. "Luftanje Scene Ribnjak" nije samo fizičko ili simboličko "prozračivanje", već dinamičan proces izlaganja i refleksije – onoga što se na sceni odvija i onoga što ju oblikuje.

Tijekom cijelog travnja u Centru mladih Ribnjak više od 50 hrvatskih i francuskih umjetnika ispričat će svoje priče kroz devet predstava, dva koncerta, dvije filmske projekcije, tri radionice i savjetodavni program. Ulaznice za programe za odrasle dostupne su po promotivnoj cijeni od 6 eura, za dječje programe 4 eura, a za filmske projekcije 3 eura, dok su mnogi programi besplatni.

Luftanje započinje 6. travnja u 19 sati trostrukim otvorenjem: predstavom, tribinom i koncertom u organizaciji Centra za dramsku umjetnost. Predstava "Sve što jedna država želi", autora i izvođača Fabe Beaurela Bambija, Aipeura Foundoua, Dore Kokolj, Lucije Klarić i Mije Štark, vodi publiku u razgledavanje kulture, običaja i teritorija imaginarne zemlje Malembezije, gdje osnovni životni princip glasi "malembe" – što na hrvatskom znači "lagano". S dječačkom naivnošću, predstava se otvoreno opire kolonijalnom poretku i svijetu omeđenom čvrsto postavljenim granicama.

Nakon izvedbe slijedi tribina "Nesvrstane veze", koja istražuje utjecaj i značaj afričke kulture, uz sudjelovanje Sanje Horvatinčić i Mojce Piškor. Večer zatvara koncert Fabe Beaurel Bambija i grupe ELIKIA, četvero pariških glazbenika čiji se zvuk može opisati kao jazz fusion s elementima tradicionalne kongoanske glazbe, afro beata, modernih elektro ritmova i pigmejske polifonije. Njihova glazba prenosi poruke socijalne pravednosti, otpora i očuvanja prirode.

U petak, 11. travnja u 20 sati, na sceni Ribnjak održat će se premijera "Čeličnih magnolija" Roberta Harlinga, u režiji Barbare Rocco i dramaturgiji Kristine Kegljen. Priča je to o snazi i prijateljstvu šest žena iz malog grada na jugu SAD-a, koju na scenu donose Katarina Arbanas, Sunčana Zelenika Konjević, Irena Tereza Prpić, Nada Rocco, Gordana Slivka i Sara Stanić Blažević. Kroz humor i emotivne preokrete predstava istražuje ljubav, gubitak i otpornost, slaveći žensku solidarnost.

Već sljedeće večeri, u subotu, 12. travnja u 20 sati, na istom mjestu održat će se hrvatska premijera predstave "Where is the Beat?". Ova tragikomična priča o utjecaju suvremenog društva na pojedinca, koja se kroz lutkarstvo, glazbu i humor bavi problemom burnouta, dosad je igrala u Švicarskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Austriji, a sada prvi put stiže u Hrvatsku. Zagrebačka autorica, lutkarica i glazbenica s austrijskom adresom, Matilda Fatur vodi publiku na putovanje samootkrivanja, društvene kritike i jazza, podsjećajući nas na ono što je zaista važno – pronalazak vlastitog ritma, onog koji pomaže preživjeti burnout i pronaći snagu unatoč pritiscima suvremenog života.

"Luftanje Scene Ribnjak", osim novih zagrebačkih premijera, donosi i na #opasnoodlične reprize rezidenata – predstave podjednako hvaljene od publike i struke. Među njima je "Španjolski komad", nastao prema tekstu Yasmine Reze, u režiji Dražena Krešića, s Almom Price, Sretenom Mokrovićem, Sarom Stanić, Anom Vučak Veljačom i Matijom Čigirom. Ako parafraziramo Dostojevskog, sve su sretne obitelji nalik jedna na drugu, dok svaka nesretna obitelj nesretna je na svoj način – ova to uspijeva biti na duhovit način.

Na programu je i "Negativ", majstorski izveden autorski projekt Borisa Barukčića u suradnji s Patrikom Gregurcem, vizualna poema koja kroz neverbalno kazalište istražuje nadu, sjećanje i dom. Prateći izbjeglički put autora od rođenja do danas, predstava materijalizira emocije i sjećanja kroz predmete koji naizgled nemaju veze jedni s drugima.

Andrija Nazlić, mladi glumac i rezident Scene Ribnjak, također u suradnji s dramaturgom Patrikom Gregurcem, u formi otvorene probe predstavit će svoje umjetničko istraživanje temeljeno na poemi Ivana Gorana Kovačića "Jama". Mladi umjetnici istražuju diderotovski odnos između glumačke vještine i unutarnje proživljenosti emocije, dok glumac analitički prilagođava svoja previranja zahtjevima stiha i vlastite glumačke odluke.

U izvedbenom programu možete pogledati plesnu predstavu "Povrtni složenac" Lucije Klarić, koja je namijenjena djeci starijoj od četiri godine, ali i odraslima. Kroz fizički humor, gegove i neobičan jezik, Krumpirko i Patdližanko prenose poruku o samopouzdanju i solidarnosti. Izvode je Mia Štark i Tea Šimić, uz glazbu uživo Ivana Marincela.

Najmanji i njihovi veliki moći će uživati u besplatnoj izvedbi nove verzije prve hrvatske opere za bebe! "Opera Rosa" u nešto drugačijem ruhu vraća se na daske Scene Ribnjak, kao živa instalacija u sigurnom i mekanom prostoru koji djecu potiče na slobodno kretanje i istraživanje zvuka, glazbe i pokreta.

Dugogodišnji rezident Scene Ribnjak, LOFT (Lutkarska organizacija koju fakat trebamo), donosi još jedan program za najmanje. "BEBE SU SUPER!" lutkarska je predstava nastala prema slikovnici I. G. Kuman i B. Kumana, u režiji i izvedbi Morane Dolenc, te potiče interakciju kroz kocke za igranje, plošne lutke i boje. Poput slikovnice bez teksta, oslanja se na zvukove i glazbu, dok kroz priču Puž i Miš postaju prijatelji, a Mačka im kvari planove.

Filmski program "Luftanja" predstavlja naš partner Hrvatski filmski savez, koji u sklopu ciklusa Omiljeni dječji klasici prikazuje "Čudesnu šumu", redatelja Milana Blažekovića – prvi dugometražni animirani film u produkciji Zagreb filma temeljen na djelu Sunčane Škrinjarić, s glazbom Arsena Dedića i Dennisa Leograndea. U ovoj priči slikar Paleta zaspi ispod čarobnog hrasta i stječe sposobnost razgovora sa životinjama. No, njegov dar traje ograničeno vrijeme, a u tom razdoblju mora pomoći spasiti šumu od zlog Kralja Kaktusa.

Program HFS-ovih besplatnih senzornih projekcija prikazat će "Poplavu" – prvi animirani film nastao u nezavisnoj produkciji koji je osvojio prestižnu nagradu Oscar za najbolji animirani film. Ovaj vizualno impresivan rad latvijskog redatelja Gintsa Zilbalodisa, ovjenčan i nizom drugih nagrada, prati crnog mačka koji se budi u poplavljenom svijetu. Na putu prema kopnu, uz skupinu drugih životinja, suočava se sa svojim strahom od vode. Poplava nije samo animirani spektakl, već i meditacija o krhkosti našeg okoliša te duhu prijateljstva i zajednice.

Glazbeni dio "Luftanja" zatvorit će kultni zagrebački klub KSET, ovogodišnji rezident Scene Ribnjak, gdje će predstaviti koncert suvremenog komornog ansambla četiri zagrebačka instrumentalista. Rastrgani između slobodne igre soničkih označitelja i nastojanja da od unaprijed zadanih pitch-class i beat-class setova razviju vlastiti improvizacijski vokabular, The Anti-Teleological Rock Combo su Luka Čapeta, Pavle Jovanović, Šimun Matišić i Leo Beslać. Dosljedno etosu što im krasi ime, repertoar koji trenutno izvode autorski je bez implicitne vindikacije autora, gitarski bez implicitnog gitarizma, solistički bez implicitnih bravura, fahovski nasilno lišen ideje o referentnom fahu. Prošle godine izbacili su album "Moto susreti treće vrste", a u subotu 26. travnja predstavit će ga publici na Sceni Ribnjak.

Osim otvaranja vrata naših probi, izlaganja novih ideja vašem sudu i srcu, "Luftanje" nudi i prostor refleksije, edukacije, konceptualne podrške i razvoja, zajedničkog maštanja i kreacije, dobronamjerne kritike, i zabave! U okviru naših edukativnih programa provest ćemo vas kroz brze tečajeve kreativne komunikacije i internacionalizacije vaših projekata, a s prvim aprilom otvaramo besplatnu "savjetaonu" za umjetnike/ce i kulturne radnike/ce. Dodatno, Studio za suvremeni ples pokreće Studio 55, razigrane jutarnje plesnjake za najmudriju dob i sve one koji se tako osjećaju.

Više informacija i detaljan raspored programa Luftanja Scene Ribnjak pronađite na https://scenaribnjak.com/