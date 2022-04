Tko žrtvama rata oduzme njihov identitet ubio ih je – drugi put

U vrijeme okrutnog rata koji bjesni Europom i ne pokazuje znakove da će tako uskoro prepustiti svoje mjesto zdravom razumu, čini se da je najteže uzeti u ruke knjigu koja govori o ratu. No, kao i sve ostalo u životu, i to pravilo ima izuzetke. Među tim je izuzecima svakako roman “Knjiga izgubljenih imena” Kristin Harmel (Mozaik knjiga, urednica Nada Kujundžić, prijevod Vesna Valenčić, 139,90 kuna).

Priča je to koja počinje u dvijetisućitim godinama, u zaštićenom svijetu SAD-a, gdje na fotografiji uz novinski tekst starica koja ima više od osamdeset godina ugleda knjigu za koju je mislila da je zauvijek izgubljena. To je prvi korak njezina puta, koji vodi natrag u Europu, natrag u prošlost, u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je ona, iako i sama Židovka, sudjelovala u velikoj operaciji pokreta otpora koji je iz Francuske u Švicarsku krijumčario židovsku djecu. Ona je bila glavna krivotvoriteljica, a njezina je vještina, kao i hrabrost drugih, spašavala desetke djece od sigurne smrti. No iako vrlo mlada, ona je u toj opasnoj situaciji bila svjesna još jednog velikog problema – problema zaborava, tj. brisanja identiteta spašene djece.

Naravno, dati im nežidovska imena značilo je spas, ali ako dijete ima tek četiri godine zbog tog je “sigurnog” imena gubilo mnogo toga: obitelj, podrijetlo, kulturno nasljeđe... sve do nade da će netko tko je preživio jednog dana ipak doći po njega. Knjiga koja se nalazi u centru ove priče njezin je pokušaj da se odupre upravo tim razarajućim posljedicama rata i očajničkih pokušaja očajnih ljudi da spase svaki život. To je knjiga molitvi i crkvenih obreda u kojoj ona i njezin kolega jedinstvenom šifrom zapisuju prava imena djece kojoj daju lažne identitete.

To ‘ratno knjigovodstvo’ glavna je i moćna tema ovog romana, doslovan dokaz da onaj tko žrtvama rata oduzme identitet čini i goru stvar nego da im oduzme krik očaja koji će svjedočiti o svim užasima koji su im se dogodili, jer tim se potezom iste žrtve ubija drugi put. Čak i kada ih on spašava.