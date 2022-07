Svečani koncert i priznanja za najbolja ostvarenja

Svečanim koncertom i dodjelom nagrada za najbolja umjetnička ostvarenja u Drami, Baletu i Operi, završila je kazališna sezona 2021./22. u HNK Zagreb. Bio je to i oproštaj intendantice Dubravke Vrgoč i njenog tima od kazališne kuće kojoj su bili na čelu osam godina. Nagradu Mila Dimitrijević, za najbolje ostvarenaj u Drami dobili su Olga Pakalović i Igor Kovač, oboje za uloge u drami Tene Štivičić „64“, u režiji Arije Rizvić. O tim je nagrada odlučio žiri u sastavu: Leo Rafolt, Nina Ožegović i Bojana Radović. U svom obrazloženju žiri je istaknuo kako je Olga Pakalović: „ liku Eve dozvolila da protutnji njenom glavom i cijelim njenim tijelom, a tada je iz te oluje emocije izbacila sve ono što je činilo 'šum u kanalu' obraćanja publici. Nakon toga njena Eva i ona sama postale su jedno srcem, jedna glava i jedno tijelo.

Nije to nimalo lak glumački posao, jer zaista zahtijeva 'rudarenje' po najdubljim dijelovima vlastitih emocija, vlastitog iskustva, pa i trauma“, dok je kod Igora Kovača poosebno apostrofirana odlična uloga u kazališnoj sezoni posvećenoj ženama. „Glumačko umijeće s kojim je Igor Kovač predstavio lik Danijela to je veće jer protiv njega su bili i njegov spol i njegovi hormoni, zapravo cijela ta pasivna pozicija u kojoj se nađe muškarac kada njegova partnerica krene na medicinski potpomognutu oplodnju. Ma koliko on sam želio dijete, kada žena injekcijama napadne svoje tijelo, on postaje sporedni igrač.“

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 02.07.2022., Zagreb - Hrvatsko narodno kazaliste u Zagrebu svecanim je koncertom pod ravnanjem maestra Josipa Sege obiljezilo zavrsetak sezone 2021./2022. U sklopu koncerta odrzala se je i tradicionalna dodjela godisnjih nagrada za najbolja umjetnicka ostvarenja u protekloj sezoni. Nagrade Mila Dimitrijevic za najbolja ostvarenja u dramskim predstavama, Nagrade Vladimir Ruzdjak/Marijana Radev za najbolja ostvarenja u opernim predstavama, te Nagrade Oskar Harmos/Ana Roje za najbolja ostvarenja u baletnim predstavama. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

O najboljim kreacijama u Baletu odličivale su: Ljiljana Gvozdenović, Božica Lisak i Maja Đurinović, te su Nagrade Ana Roje dodjelile Ivi Vitić Gameiro za ulogu Giselle u baletu „Giselle“, Adolphea Adama, u koreografiji i režiji Josea Carlosa Martineza i za ulogu Emme Bovary u baletu „Gospođa Bovary“ u koreografiji i režiji Valentine Turcu.

A posljednja operna premijera "Toska" Giacoma Puccinija donijela je i laureate nagrada "Marijana Radev" i „Vladimir Ruždjak", o kojima je odlučio ocjenjivački sud u sastavu Zrinka Matić, Jagoda Martinčević i Dražen Siriščević. Jednoglasno su nagrade dodijelili Kristini Kolar za naslovnu ulogu i Giorgiu Surianu za lik baruna Scarpie.