"Stranger Things" vraća proizvode iz 80-ih i gura stare hitove na vrh top-lista

Najnovija sezona Netflixove hit-serije "Stranger Things" probila je sve rekorde. Prvom dijelu četvrte sezone, jer drugi stiže idućeg mjeseca, samo u prvom vikendu horde fanova diljem svijeta posvetile su više od 280 milijuna sati! No, "Stranger Things" ne ruši samo rekorde gledanosti, jer je i jedan glazbeni broj iz 80-ih upravo zbog te serije nakon više od 30 godina zasjeo na top-ljestvice.

Riječ je o pjesmi "Running Up That Hill" engleske kantautorice Kate Bush s albuma "Hounds of Love" iz 1985. godine. U seriji, to je najdraža pjesma tinejdžerke Max, koju zbog traumatičnih događaja iz prethodne sezone muče depresija i noćne more. Dobra glazba je, znamo svi, ponekad fantastična terapija, a sada je postala i način borbe protiv novog čudovišta iz paralelnog svemira "Upside Down" koje progoni mlade junake.

Kada je Kate Bush tu odličnu pjesmu izbacila '85. godine, popela se na tek trideseto mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice. I da nije postala dio soundtracka "Stranger Things", vjerojatno je većina Generacije Z koja čini ogroman dio obožavateljske baze serije, nikada ne bi ni čula. No, sada je, uvelike zahvaljujući i TikToku, zavladala svijetom.

Trenutačno se nalazi na broju jedan iTunes ljestvice, u Velikoj Britaniji skočila je na osmo mjesto najslušanijih pjesama, a pregledi na YouTubeu i ostalim platformama ne prestaju se množiti. O svemu tome oglasila se i sama Bush, napisavši na svojoj web-stranici kako je oduševljena novim životom koji je njezinoj pjesmi dala serija i kazala da i ona jedva čeka pogledati drugi dio četvrte sezone "Stranger Things".

Da bi stvari bile zanimljivije, zasluge za ubacivanje "Running Up That Hill" u seriju preuzela je jedna od glavnih glumica, Winona Ryder. Naime, Ryder je izjavila kako je na setu nosila majice Kate Bush čiju glazbu obožava, kako bi pokušala kreatorima serije ubaciti "bubu u uho". Sličan efekt "Stranger Things" već je imala na pjesmu "Never Ending Story" engleskog pjevača Limahla, koja se pojavila u prethodnoj sezoni.

Ipak, to ne čudi, jer je jedan od glavnih aduta serije upravo igranje na nostalgiju 80-ih. Starije gledatelje očarava podsjećanjem na neke davno zaboravljene artefakte iz djetinjstva i jednostavnija vremena kada su se klinci igrali na cesti od jutra do večeri, a i one mlađe zavodi šareno neonskom estetikom, modnim kombinacijama i ekscentričnim frizurama. No, nisu baš svi oduševljeni takvim trikovima. Romantiziranje samo nekih, očišćenih elemenata jednog vremenskog perioda, uz potpuno ignoriranje, primjerice, žestokog rasizma i homofobije 80-ih kada je na vrhuncu bila AIDS epidemija, iznimno je problematično, pobunili su se kritičari. Osim toga, "Stranger Things" obiluje nimalo suptilnim prikrivenim oglašavanjem.

Prema podacima web-stranice koja se bavi praćenjem oglašavanja u filmovima i serijama, samo u prvom dijelu četvrte sezone pojavljuje se oko 140 različitih brendova. Velike uloge igraju Sonyjev Walkman, tenisice Reebok i traperice Levis, a iz prethodnih sezona prisjećamo se, naravno, vafla Eggo te New Coke, Coca Colina pića iz 80-ih koje je zbog serije ponovno pušteno u prodaju. Da stavimo stvari u perspektivu – samo od oglašavanja u prethodnoj sezoni Netflix je mogao zgrnuti oko 15 milijuna dolara. Naravno, njihovi predstavnici tvrde da su svi proizvodi korišteni isključivo u narativne svrhe te da od silnih brendova nisu dobili ni lipe.