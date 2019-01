Stižu novi Kralj lavova, Aladdin, Dumbo, Mulan i Snježno kraljevstvo

Izražavajući se strateškim terminima, pred Disneyem je vrlo riskantna godina. Kuća Mickeya Mousea, kako joj je se tepa, ponajviše zahvaljujući zaradi u svojem tematskom parku, ali i jakim adutima na box officeu, usprkos fijasku filmova “A Wrinkle In Time” i “Solo: A Star Wars Story”, 2018. godinu završila je s globalnom zaradom od 7,325 milijardi dolara te s dvije uspješnice na popisu deset najisplativijih blockbustera svih vremena: “Black Panther” i “Avengers: Infinity War”.

Disney streaming servis

Teoretski, i plan za 2019. zvuči im fenomenalno s naslovima poput “Avengers: Endgame” iz svijeta Marvela te niza filmskih remakeova nekadašnjih hit-animiranih bajki poput “Aladdina”, “Dumba”, “Kralja lavova”, a stiže i novi nastavak Star Warsa te najvećeg animiranog hita svih vremena “Snježnog kraljevstva”. No nosi to i svoje zamke. Zbog očite godine remakeova kritičari studiju Disney zamjeraju manjak ideja, no s druge strane može to biti i promišljena igra na sigurno. Naime, adaptacije predstavljaju uglavnom manji produkcijski rizik od novih ideja koje tek trebaju biti ispitane i testirane na tržištu, a privlače i već postojeću bazu fanova čime su u startu osigurani određena razina gledanosti i profita. Osim toga, već poznati scenarij nosi sa sobom hrpu besplatnog PR-a baziranog na usporedbama s originalom što štedi milijune. Protuteža tome mogla bi biti pretpostavka da će stari, već poznati naslovi privući veliki broj gledatelja, ali je upitno hoće li se njihova očekivanja poklopiti s već postojećom percepcijom filma izgrađenom na iskustvu gledanja ”originala” posebice ako je u pitanju dug vremenski odmak između originala i remakea pa se i ukus publike u međuvremenu promijenio. U tom smislu nove ideje i naslovi imaju više manevarskog prostora od remakeova jer su lišeni tereta iskustva. Bili hit ili flop, po količini onoga što nam Disney donosi u 2019. trebat će nam raspored s terminima gledanja. Sezonu otvara “Captain Marvel” 8. ožujka. Dosta lukavo Disney plasira film sa ženskom superjunakinjom u glavnoj ulozi baš na Dan žena. Captain Marvel, iliti Carol Danvers, igra Brie Larson, a iako to iz trailera nije jasno vidljivo, navodno će u filmu imati sve svoje superherojske moći. Radnja prati njen odlazak sa Zemlje i pridruživanje Starforceu, kolektivu superheroja koji predvodi Mar-Vell (Jude Law).

Čak 78 godina nakon animiranog hita “Dumbo”, 29. ožujka stiže istoimeni film u režiji Tima Burtona. U raskošnoj priči o sloniću koji manu prevelikih ušiju pretvara u prednost pa pomoću njih leti glume Eva Green, Michael Keaton i Colin Farrell. Predviđamo mu uspjeh iako je već navukao prve kritike tipa da u priči manjka miš – ključna figura iz originala pa se dovodi u pitanje relevantnost priče.

Na nož se čeka i filmska adaptacija animiranog hita iz 1992. “Aladdina” u režiji Guya Ritchieja. Zamjerke idu u smjeru ‘izbjeljivanja’ glumaca s Naomi Scott u ulozi princeze Jasmine i bljedoputog Billyja Magnussenthea u ulozi princa Andersa. Navodno su i statisti morali bojiti kožu kako bi na filmu nalikovali likovima iz originalne priče, a obožavatelje Aladdina posebno je rasrdio Will Smith u ulozi diva koji u filmu uopće nije tradicionalne plave boje. Svjetska premijera filma je 24. svibnja.

Godinu zaokružuje Star Wars

Malo kasnije, 26. svibnja, stiže četvrti nastavak Avengersa “Avengers: Endgame” s Chrisom Hemsworthom, Chrisom Prattom i Scarlett Johansson. Prvi trailer u 24 sata pogledalo je čak 284 milijuna ljudi. Pokazatelj je to ogromnog interesa publike, što nosi i ogromnu odgovornost za redatelje Anthonyja i Joea Russoa. Četvrti nastavak “Priče o igračkama”, koju smo prvi put gledali davne 1995., stiže 21. lipnja. Svi poznati likovi su tu, ali glavnina priče vrti se oko Forkyja. A lipanj, preciznije 19. lipnja, rezerviran je i za novog “Kralja lavova”. Punih 25 godina nakon animiranog filma novu adaptaciju priče o laviću Simbi režira Jon Favreau, čovjek koji potpisuje “Iron Mana” i “The Jungle Book”. Najavljuju ga kao live-action i, sudeći po traileru, čeka nas realistično iskustvo jer sve izgleda kao da je doista snimljeno u džungli s pravim životinjama, no svemu usprkos, najava se kosi s činjenicom da je sve izvedeno CGI tehnologijom. Još jedna adaptacija “Artemis Fowl” najavljena je za kolovoz, a potom 27. studenog stiže drugi dio animirane priče “Snježno kraljevstvo”. Razveselit će to djecu diljem planeta koja i ovdje u Hrvatskoj i dandanas nose torbe s likom Else koju ćemo gledati i u nastavku. Naime, “Snježno kraljevstvo” najbolji je Disneyev animirani glazbeni film, još od Disneyeve renesanse koja je trajala od 1989. do 1999. Postigao je enormnu gledanost i zaradu od 1,279 milijardi dolara. Od toga većinu od box-office prihoda, a samo u SAD-u i Kanadi ostvarena je zarada od 247 milijuna dolara te u Japanu od gotovo 400 milijuna dolara. Zbog navedenog je zaradio i naslove najuspješnijeg animiranog filma u povijesti, trećeg najuspješnijeg filma u Japanu i najuspješnijeg filma snimljenog te 2013. godine.

I tu nije kraj. Godinu će Disney zaokružiti još jednim asom u rukavu “Star Wars Episode 9” – 20. prosinca. Radnja se drži u strogoj tajnosti, a sve što se zna je da ga neće režirati Colin Trevorrow koji je zbog kreativnih razilaženja u mišljenjima napustio projekt. Njegovim odlaskom u franšizu se vratio redatelj “Star Wars: The Force Awakens” J.J. Abrams.

U pripremi je i film “Mulan”, remake animiranog hita iz 1998., u kojem će u Disneyju, nadamo se, ispraviti grešku kojom su, odstupanjem u priči od originalne kineske legende, ostali bez tamošnjeg brojnog tržišta koje je film odbilo emitirati. “Mulan” je najavljen za početak 2020., a Disneyu kineska publika i te kako treba planira li dostići zaradu iz 2018. Inače, imaju oni još jedan projekt za promatranje – pokreću svoj streaming kanal Disney Plus kojim napadaju Netflix. Zanimljivo.