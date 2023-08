Sergej Trifunović za posjeta Hrvatskoj ponovno opleo po Vučiću

Srpski glumac Sergej Trifunović je za nedavnog posjeta Hrvatskoj ponovno opleo po predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kojeg često i glasno kritizira.

Trifunović je, naime, došao na Motovunski filmski festival kako bi promovirao nastavak kultnog filma "Munje" Radivoja Andrića, nazvanog "Munje: Opet!". U njemu je reprizirao svoju ulogu Popa, dvadeset godina nakon događaja iz originala. Tom je prigodom, u intervjuu za Tportal, o Aleksandru Vučiću dao nekoliko sočnih izjava, pa je tako na pitanje koja je Vučićeva tajna i kako se to uspijeva već 10 godina održati na vlasti, odgovorio: "Mislim da Vučić nema tajnu. On je jedan glupan koji je samo uporan. Koja je tajna Tomislava Karamarka? Objasnite mi. Zamislite naslov filma: "Tajna Tomislava Karamarka". To bi već bila komedija par excellence. Što je tajna, što je tajna… Kako bih vam rekao, to su sve ljudi koji su u određenim trenucima pristali popušiti k.... komu je trebalo - da li službi, da li stranoj sili - i obećali su im da će sjediti na osam stolica." Dodao je Trifunović i da alternative Vučiću nema, jer alternativa ne može i ne treba biti jedan čovjek, već je potrebna promjena cijelog sustava.

"Ja i ne želim vidjeti nikakvu alternativu Vučiću. Alternativa Vučiću je moj pas Mile, vučjak od tri i pol godine, koji bi bio puno bolji predsjednik nego on", bez dlake na jeziku izjavio je Trifunović.

Nedavno se glumac na društvenim mrežama brutalnokoji je u Beogradu organizirao Vučić i stranka SNS, i na kojem se bilo daleko manje ljudi nego na prosvjedima "Srbija protiv nasilja" organiziranim u povodu masovnog ubojstva učenika u OŠ "Vladislav Ribnikar" i pokolja u Mladenovcu.

Trifunović je bio i jedan od brojnih umjetnika koji su podržali prosvjede "Srbija protiv nasilja", a obratio se i navodno "ucijenjenim ljudima koje je SNS dovukao autobusima" na spomenuti miting.

"Želim vam reći da se u svom glavnom gradu osjećate dobro, bez obzira na to što se čovjek koji je ucijenjen ne može osjećati dobro, ali želim vam reći da će sve to proći. Dan je sunčan, Beograđani su izišli na ulice širiti ljubav, volio bih da i vi to osjetite, ako vam bilo što treba, obratite nam se, bit ćemo tu da vas zagrlimo i da vas volimo", napisao je.Prisjetimo se, gostujući prije nekoliko godina u emisiji HRT-auzburkao je strasti izjavom da su ustašama potrebni četnici, a četnicima ustaše.- Vojislav Šešelj, koji je osuđeni ratni zločinac, kojega Aleksandar Vučić dočeka i izgrli - izgazi hrvatsku zastavu i nastavi sjediti u Skupštini. Jer on je Vučiću duhovni otac. S druge strane, jedan ekstremno desni hrvatski novinar zove Šešelja da mu se javi u emisiju - kazao je tada.