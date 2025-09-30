Revija malih književnosti u Booksi posvećena romskim autorima i autoricama

Ovogodišnje, 21. izdanje Booksinog festivala Revija malih književnosti, koje će se održati od 7. do 9. listopada, bit će posvećeno romskoj književnosti u Europi, a predstavit će se i antologija "Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana".

Antologija koja izlazi u sklopu festivala okuplja trinaest suvremenih romskih autorica i autora – pjesnikinja, pjesnika, prozaistkinja i dramaturginja, čiji radovi svjedoče o raznolikosti romske književnosti, njezinoj jezičnoj i estetskoj inovativnosti. Većina autora zastupljenih u antologiji, koju su uredile Ivana Dražić i Karolina Hrga, sudjelovat će uživo u Reviji, a neki će gostovati putem Zooma.

Najmlađi sudionik je Almir Agić (2003.) iz Bosne i Hercegovine, romski aktivist, pjesnik, novinar i fotograf u nastajanju. Autor je zbirke poezije "Kaktus u polju orhideja" u kojoj progovara o identitetu, društvenim pritiscima i pripadanju, a to se djelo prevodi na engleski jezik. Piše o ljudskim pravima, socijalnoj pravdi i borbi protiv diskriminacije, surađujući s UNFPA-om, UNICEF-om BiH, Vijećem Europe i drugim organizacijama.

Raine Geoghegan britanska je pjesnikinja, spisateljica i dramaturginja romskog, velškog i irskog podrijetla. Autorica je zbirki "Apple Water: Povel Panni" i "The Talking Stick: O Pookering Kosh" (Salmon Poetry Press, 2022.), u kojima donosi autentičan glas romske zajednice. Savjetnica je za romski jezik na britanskom mjuziklu koji će igrati na West Endu i Broadwayu. U antologiji se objavljuje izbor njezinih pjesama u kojima na fascinantan način miješa romski i engleski, a u ovom slučaju hrvatski jezik.

Delia Grigore (1972.), romska spisateljica, znanstvenica i sveučilišna profesorica, doktorirala je vizualne umjetnosti u području etnografije i etnologije na Rumunjskoj akademiji. Predaje romski jezik i književnost na Sveučilištu u Bukureštu. Autorica je studija "Introduction to the Study of Traditional Cultural Elements of Contemporary Rromani Identity" (2001.) i "Rromanipen – Keystones of Rromani Culture" (2011.), kao i poezije na romskom jeziku. Članica je književnog odjela međunarodnog projekta RomArchive.

Ruždija Russo Sejdović, autor rođen nedaleko od Podgorice u Crnoj Gori, od 1988. živi i radi u Kölnu. Suosnivač je romske organizacije Rom e.V. Köln. Piše na romskom jeziku te je objavio više knjiga poezije, drame i proze. Njegova djela uključuju drame poput "Jerma poslije smrti" i "Kosovski karusel". Radi kao medijator i prevoditelj u nekoliko škola, a u antologiji se objavljuje priča "Daleko bilo".



Osim navedenih autora, u antologiji su zastupljeni i Patrik Banga, Noelia Cortés, Akile Eminova, Mihaela Drăgan, Tamás Jónás, Oksana Marafioti, Jovan Nikolić, Maria Siváková i Alexian Santino Spinelli.