od 7. do 9. listopada

Revija malih književnosti u Booksi posvećena romskim autorima i autoricama

Zagreb: Ispred Bookse prikazan film Davida Attenborougha Život na našem planetu
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.09.2025.
u 14:24

U sklopu 21. izdanja Booksinog festivala Revija malih književnosti bit će predstavljena antologija pod nazivom "Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana", koja okuplja trinaest suvremenih romskih autorica i autora, a oni su: Almir Agić, Patrik Banga, Noelia Cortés, Akile Eminova, Mihaela Drăgan, Raine Geoghegan, Delia Grigore, Tamás Jónás, Oksana Marafioti, Jovan Nikolić, Ruždija Russo Sejdović, Maria Sivákova te Alexian Santino Spinelli

Ovogodišnje, 21. izdanje Booksinog festivala Revija malih književnosti, koje će se održati od 7. do 9. listopada, bit će posvećeno romskoj književnosti u Europi, a predstavit će se i antologija "Imena koja cvjetaju u pukotinama bezdana".

Antologija koja izlazi u sklopu festivala okuplja trinaest suvremenih romskih autorica i autora – pjesnikinja, pjesnika, prozaistkinja i dramaturginja, čiji radovi svjedoče o raznolikosti romske književnosti, njezinoj jezičnoj i estetskoj inovativnosti. Većina autora zastupljenih u antologiji, koju su uredile Ivana Dražić i Karolina Hrga, sudjelovat će uživo u Reviji, a neki će gostovati putem Zooma.

Najmlađi sudionik je Almir Agić (2003.) iz Bosne i Hercegovine, romski aktivist, pjesnik, novinar i fotograf u nastajanju. Autor je zbirke poezije "Kaktus u polju orhideja" u kojoj progovara o identitetu, društvenim pritiscima i pripadanju, a to se djelo prevodi na engleski jezik. Piše o ljudskim pravima, socijalnoj pravdi i borbi protiv diskriminacije, surađujući s UNFPA-om, UNICEF-om BiH, Vijećem Europe i drugim organizacijama.

Raine Geoghegan britanska je pjesnikinja, spisateljica i dramaturginja romskog, velškog i irskog podrijetla. Autorica je zbirki "Apple Water: Povel Panni" i "The Talking Stick: O Pookering Kosh" (Salmon Poetry Press, 2022.), u kojima donosi autentičan glas romske zajednice. Savjetnica je za romski jezik na britanskom mjuziklu koji će igrati na West Endu i Broadwayu. U antologiji se objavljuje izbor njezinih pjesama u kojima na fascinantan način miješa romski i engleski, a u ovom slučaju hrvatski jezik.

Delia Grigore (1972.), romska spisateljica, znanstvenica i sveučilišna profesorica, doktorirala je vizualne umjetnosti u području etnografije i etnologije na Rumunjskoj akademiji. Predaje romski jezik i književnost na Sveučilištu u Bukureštu. Autorica je studija "Introduction to the Study of Traditional Cultural Elements of Contemporary Rromani Identity" (2001.) i "Rromanipen – Keystones of Rromani Culture" (2011.), kao i poezije na romskom jeziku. Članica je književnog odjela međunarodnog projekta RomArchive.

Ruždija Russo Sejdović, autor rođen nedaleko od Podgorice u Crnoj Gori, od 1988. živi i radi u Kölnu. Suosnivač je romske organizacije Rom e.V. Köln. Piše na romskom jeziku te je objavio više knjiga poezije, drame i proze. Njegova djela uključuju drame poput "Jerma poslije smrti" i "Kosovski karusel". Radi kao medijator i prevoditelj u nekoliko škola, a u antologiji se objavljuje priča "Daleko bilo".

Osim navedenih autora, u antologiji su zastupljeni i Patrik Banga, Noelia Cortés, Akile Eminova, Mihaela Drăgan, Tamás Jónás, Oksana Marafioti, Jovan Nikolić, Maria Siváková i Alexian Santino Spinelli.

Ključne riječi
kultura Revija malih književnosti booksa književnost knjiga

