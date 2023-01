Rad Vivienne Westwood najljepša je posveta povijesti kostima i odijevanja

Svojim nekonvencionalnim dizajnom Vivienne Westwood uzdigla je modu na novi nivo, dala joj slobodu i mogućnost da postane umjetnost, lišila je trivijalnosti, uniformiranosti i malograđanske svijesti. Izborila se da u njoj više nema tabua. Njezinim nedavnim odlaskom u 82. godini života svijet je ostao zakinut za modnog giganta, a naša slavna kostimografkinja, dizajnerica, umjetnica tekstila i odjeće Dženise Pecotić osjetila je potrebu odati joj počast i jednodnevnim performansom u Galeriji Kranjčar na fotografijama ovjekovječiti svoju povezanost s Vivienne koju je cijeli život osjećala.

– Ona je tako osebujna osoba kakvu se rijetko sreće i ako se nekome može odati počast, to je uistinu ona. Ja sam 70-ih godina, pa i ranih 80-ih, imala priliku bivati često u Londonu kad je uopće to ozračje koje sada zovem "Vivienne Westwood" nastajalo. To je bio cijeli pokret, jedan vrtlog novih ideja, priča i buntova koji je bio opipljiv u zraku. Hodali smo po disco klubovima u kojima su se događale fantastične modne revije, a ja sam sve upijala s tolikim veseljem da sam imala dojam da sam uistinu sastavni dio te priče. To je na mene toliko djelovalo da ni osobno nikad nisam mislila da je manje više. Ja zaista mislim da je više više, a idealna osoba koja je upravo to radila i njegovala u svim smjerovima bila je Vivienne Westwood. Dakle, osjećala sam s njom sasvim prirodnu povezanost, a sada kada je otišla u neke nove sfere, morala sam iskazati to naše zajedništvo ovim performansom – kazala je Dženisa Pecotić.

Performans je izvela sa svojim prijateljima i inspirativnim muzama Josipom Tešijom i slavnom mezzosopranisticom Renatom Pokupić, koja je k tome dugi niz godina također pjevala upravo u Londonu – gradu Vivienne Westwood. Svoje suučesnike u hommageu Dženisa Pecotić odjenula je u odjeću iz svojeg privatnog fundusa nastalog za 40 godina duge karijere, za ovu priliku složenog u stilu Vivienne.

– Ja sam kostimografkinja, a ona je bila vrsna poznavateljica povijesti kostima i povijesti odijevanja. Mogla je biti jako razbarušena, ali u tome se uvijek prepoznao kroj, detalj ili linija koja dolazi iz povijesti i koju je znala fantastično prevesti u svoj jezik i interpretirati na svoj način. To me kod nje najviše fasciniralo i čini mi se da nema ljepše posvete svemu što je čovjek do sada osmislio u tom vizualnom smislu vezanom uz kostime, od one koju je napravila Vivienne – zaključila je.