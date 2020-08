Prvi LGBT glavni lik u Disneyjevom crtiću je biseksualna djevojka

Disney je po prvi put u crtiću ima LGBT glavnog lika. Radi se junakinji animirane serije "The Owl House", 14-godišnjakinji Luz Noceda. Ona je sasvim obična tinedjžerica koja putuje između svjetova kako bi postala vještica.

Do sada, Luz je pokazivala simpatije za muške likove u crtiću, ali u posljednje dvije epizode, piše Variety, razvila se romansa između nje i Amity, jedne od ženskih likova. Amity ju je naime pozvala na maturalni ples te je prikazano kako dvije djevojke zajedno plešu.

Autorica TV serija Dana Terrace potvrdila je kako se tu radi o LGBT romantičnoj vezi, iako to u crtiću, naravno, nije eksplicitno prikazano.

- Kada smo radili seriju, bila sam vrlo otvorena u svojim namjerama da neki od glavnih likova budu LGBT. No, iz kompanije su me upozorili da ne smijem takvo što prikazivati na Disney kanalu. Ipak, podržali su me određeni ljudi iz vrha Disneyja i uspjeli smo. Ja sam biseksualna i htjela sam napisati takav lik! Srećom, moja tvrdoglavost se isplatila i u Disneyju me sada svesrdno podržavaju - rekla je Terrace.

When I was first developing Owl House I always wanted to do a prom episode to make up for my own experiences. Back then PROM was an anagram for "Perennial Ritual Offering Maiden". I'm so INCREDIBLY grateful for the crew working to make this episode so badass. pic.twitter.com/Ak8dNVMAdo