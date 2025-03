"Mickey 17" prvi je film korejskog redatelja Joon-hoa Bonga koji je snimio nakon oskarovskog "Parazita", kojim je uzdrmao cijeli svijet. Sigurno da su očekivanja od ovog filma bila velika i možda je upravo to problem mlakosti koja ostaje nakon gledanja ove začkoljaste, ali poprilično mekane znanstveno-fantastične priče.

U središtu je višegodišnjeg putovanja na planet Niflheim, koji će ljudi nastaniti i učiniti ga puno boljim, održivijim, sretnijim i zdravijim od Zemlje, Robert Pattinson. Pattinson glumi Mickeyja Barnesa, nesretnog čovjeka koji je upao u dugove iz kojih je malo vjerojatno da će se izvući, i to kod kamatara koji izgledaju kao da se više vesele kad im netko ne vrati novac, samo kako bi se mogli iživljavati. Kako nije vidio nikakav izlaz, Mickey se odlučuje prijaviti na svemirsku ekspediciju koju predvodi posve groteskan par – Kenneth Marshall (Mark Ruffalo) i njegova supruga Ylfa (Toni Collette). Oni izgledaju kao umišljeno-mesijanski voditelji sekte. Sve u vezi njih je istovremeno i čudno i smiješno – ne samo njihov odnos nego i njih dvoje kao zasebne ličnosti.

U četverogodišnjem putovanju na novi planet svi putnici imaju ograničene obroke, stroga pravila ponašanja i cijela atmosfera na svemirskom brodu izgleda kao veliki zatvor. U svemu tome, i to prilikom prijave na ekspediciju, Mickey pristaje biti tzv. potrošna roba. Naime, svijet u kojem se cijela radnja događa svijet je koji ima nešto što se zove ljudski printer. U njemu se, nakon što netko umre, jednostavno može isprintati ista osoba – sa svim sjećanjima od prije i istim osobinama. Klon.

Mickey na cijeloj ekspediciji služi kao pokusni kunić koji je osuđen na vječnu smrt. Ili vječni život, zavisi kako se gleda. On umire u brojnim eksperimentima koje predvodi pomalo nespretni i jednako groteskni znanstveni tim. Na njemu ispituju viruse s novog planeta, svemirska zračenja, nove lijekove i cjepiva, kemijski uzgojeno meso… Jer, što god se dogodi, on će svakako biti ponovno isprintan. Stvari se zakompliciraju kada se nespretno na brodu nađu dva Mickeyja – Mickey 17 i Mickey 18. Ako u nekom trenutku dođe do pojave tzv. duplikata, još prije je odlučeno da se obje jedinke moraju zauvijek obrisati, sa svim sjećanjima, osjećajima, svime. Mickeyi, naravno, to ne žele jer svaki od njih želi živjeti. Hoće li to međusobno riješiti ili će ih se ipak uloviti u "duplikanstvu" pa ih obojicu likvidirati, ne zna se do samog kraja. Dodatne probleme zadaju i domoroci planeta koje su ljudi nazvali puzavcima. Riječ je o ogromnim crvastim stvorenjima koja su zapravo na puno većoj razini inteligencije nego ljudi. Jasna je Bongova kritika dehumanizacije, britak je cinizam, konkretno se otvaraju brojna pitanja, atraktivna je scenografija, no teško se maknuti od tek prosječnosti koju film donosi.

Mickey 17 (Cinestar) ZF crna komedija, SAD, 137 min Režija: Bong Joon Ho Glumci: Robert Pattinson, Steven Yeun