Program BAŠTINA.HR slavi i predstavlja hrvatska zaštićena nematerijalna kulturna dobra

Ove će godine posjetitelji moći uživati u pravim biserima naše baštine, potvrdio nam je i glavni producent Festivala Aleksandar Kovačević, najavivši dodatne detalje programa BAŠTINA.HR.

„U okviru Festivala svake je godine posebno značajan i zanimljiv upravo dio programa koji je vezan za zaštićenu hrvatsku kulturnu baštinu. Tako je i ove godine, kada će se trećeg dana Festivala, 3. svibnja, na sam Dan Grada Vukovara održati program BAŠTINA.HR. U sklopu programa će se predstaviti Dječji folklorni ansambl Srčeka koji dolaze ispred Folklornog ansambla Zagreb-Markovac, vokalni ansambl LIPE iz Siska, KUD Družina s otoka Paga i KUD Punat s otoka Krka, KUD Valentinovo iz Zagreba i KUD Posavka iz Oborova. Posebna zanimljivost je i gostovanje Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavankuta koje predstavlja baštinu Hrvata Bunjevaca, a pridružit će im se i Hrvatska kulturna udruga Antun Sorgg iz Vajske, također iz Vojvodine i Hrvatsko kulturno društvo Napredak iz Odžaka, iz Bosanske Posavine. Osim programa na glavnoj pozornici gdje će se svi predstaviti, sudionici programa BAŠTINA.HR prošetat će i središtem Vukovara, po Korzu“, najavio je Aleksandar Kovačević i dodao da će se u sklopu programa BAŠTINA.HR održati i prigodne etno radionice oslikavanja licitarskih srdaca i oslikavanja drvenih igračaka, čija je izrada uvrštena na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine.

Program BAŠTINA.HR u sklopu Festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ" osmišljen je kao veliko kulturno slavlje, prostor gdje se tradicija susreće sa suvremenošću, a posjetitelji dobivaju jedinstvenu priliku da na jednom mjestu, kroz kulturno-umjetničke programe, folklor i etno radionice, koje oživljavaju autentične hrvatske običaje, izbliza dožive bogatstvo naše kulture baštine.

Ovogodišnji festival „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ” odvija se u suorganizaciji Grada Vukovara i TZ grada Vukovara, uz Hrvatsku kuću Materina priča kao ovogodišnjeg nositelja kreativnog koncepta festivalskog programa. Festival financijski podupire Grad Vukovar, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije i Vukovarsko-srijemska županija.

Kompletan program ovogodišnjeg festivala „SVI zaJEDNO HRVATSKO NAJ" koji se održava od 1. do 3. svibnja 2026. godine dostupan je na službenim mrežnim stranicama Festivala www.svizajedno.eu

