remek-djelo romantizma

Priča o ljubavi, izdaji i oprostu: Mirna Sporiš Miani u splitskom HNK režira jedan od najpopularnijih i najizvođenijih baleta na svijetu

Giselle
Mario Buličić/HNK Split Facebook
VL
Autor
Hina
20.03.2026.
u 13:28

Na premijeri 27. ožujka u glavnim ulogama nastuplit će Amanda Devenuta kao Giselle te gostujući baletni prvak Kenta Yamamoto kao Albrecht

Balet "Giselle" Adolphea Adama, u koreografiji i režiji Mirne Sporiš Miani i pod dirigentskim vodstvom Andreja Vesela, premijerno će biti izveden 27. ožujka na velikoj pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu, najavljeno je u petak na konferenciji za medije.

Riječ je o jednom od najpopularnijih i najizvođenijih baleta na svijetu koje će izvesti ansambl Baleta HNK Split uz pratnju Orkestra HNK Split.

Balet "Giselle", nastao u koreografiji Jeana Corallija i Julesa Perrota, a kasnije nadograđen radom Mariusa Petipa, donosi romantičnu priču o ljubavi, izdaji i oprostu.

Vršitelj dužnosti intendanta splitskog HNK Božo Župić istaknuo je kako je riječ o "remek-djelu romantizma" koje je zadržano na repertoaru zbog svoje umjetničke vrijednosti i zanimljivosti. "Cijela ekipa, uz maestra i autorski tim, ostvaruje izvrsnu suradnju i sve teče prema uspješnoj premijeri", rekao je Župić, dodavši kako je to treća premijera aktualne uprave.

Ravnateljica Baleta i koreografkinja Mirna Sporiš kazala je kako je "Giselle" odabrala i zbog produkcijskih mogućnosti ansambla. "Riječ je o baletu koji zahtijeva manji broj plesača, što odgovara trenutačnom stanju ansambla", rekla je Sporiš, istaknuvši suradnju s Baletnom školom Josipa Hatzea i KUD-om Jedinstvo, kao i međunarodne goste.

Dodala je kako u Split 2. travnja dolaze i svjetske baletne zvijezde koji će nastupiti u jednoj od izvedbi - Iana Salenko, čija je matična kuća u Berlinu, i njen suprug Marian Walter, prvak Berlinske državne opere. "U Splitu trenutno nemamo mnogo domaćih plesača, osobito među mlađom generacijom. Imamo nešto starijih članova ansambla, dok su među više od dvadesetak mladih plesača gotovo svi stranci. Zbog toga sam morala brzo reagirati. Izuzetno sam sretna jer je ovo prvi put da takve svjetske zvijezde gostuju u Splitu", poručila je.

Maestro Andrej Vesel naglasio je kako je "Giselle", balet iz 1841., jedno od ključnih djela ranoga romantizma, poznato po bogatoj uporabi lajtmotiva i tzv. "glazbi koja govori", odnosno glazbenom praćenju radnje. "Budući da se partitura mijenjala kroz povijest, riječ je o zahtjevnom projektu. U pripremi nam je mnogo pomogao Borjan Oliver, koji je radio na notnom materijalu i korepeticiji", dodao je.

Američka plesačica Amanda Devenuta 11 godina pleše u Kansas Cityju, a prvi put pleše naslovnu ulogu. Istaknula je kako je riječ o emocionalno zahtjevnom, ali umjetnički iznimno inspirativnom liku. U ulozi Albrechta nastupit će Kenta Yamamoto, gostujući prvak Baleta SNG Ljubljana.

Uz premijeru 27. ožujka najavljeno je više izvedbi s različitim podjelama, dok će 29. travnja u ulozi Giselle prvi put nastupiti Eva Kaprilovska sa svojim partnerom Maksymom Bilokrytskyijem.

kultura mirna sporiš HNK Split kazalište balet giselle

Radio Dubrava
Posveta Dubravi

Mjuzikl 'Radio Dubrava' vapi za više originala Prljavog kazališta, jer novi su songovi - banalni

Priču za "Radio Dubravu" napisala je Ana Tonković i to je priča o kvartu koji je oduvijek bio radnički, o njegovim mladim ljudima zagledanim u veliki grad, odrastanju koje prekida rat, podjeli na one koji su otišli na bojište i one koji su ostali snaći se na sigurnom, o povratnicima s bojišta koji se bore s PTSP-om, tonu u droge i alkohol, upogonjeni iznevjerenim idealima, jer kvart i grad u koji su se vratili nisu ono za što su se borili

Split: Otvoren 19. Pričigin - Festival pričanja Priča
Počeo je splitski Pričigin

Prvi put su nastupili poznati parovi. Publika je plakala od smijeha anegdotama iz njihova bračnog života!

19. izdanje Pričigina otvorila je lanjska pobjednica Dječjeg Pričigina izazvavši ovacije publike u amfiteatru Doma mladih u Splitu, a potom su preuzeli bračni parovi Jelena Miholjević i Dario Harjaček, Marina Dimić Kepeski i Neven Kepeski, Frida i Ivan Šarar, a rasturili su Jagna Pogačnik i Branko Kostelski koji su pokazali i zavidne glumačke vještine

Afera plagijat

Zbog pitanja autorskih prava Kerempuh otkazao daljnje izvedbe 'Pljuske'

Predstava pisca i bivšeg SDP-ov potpredsjednika Sabora Nenada Stazića, trebala je imati još jednu izvedbu ove kazališne sezone u travnju, no privremeno je skinuta s rasporeda do razrješenja spornih pitanja vezanih uz autorstvo teksta. Predstava se u Kerempuhu izvodi od 1998. godine i ima oko 150 izvedbi, a tek sada su primjećene frapantne sličnost s tekstom "Siroti mali hrčki" Gordana Mihića i sumnje da je riječ o plagijatu

Martin Beanz Warde
“Kuća mrtvih” u exitu

Dramatičar Martin Beanz Warde: 'Tuga, gubitak i bol osjećaji su koji nadilaze sve kulturne i jezične barijere'

Patrick, protagonist “Kuće mrtvih”, u potrazi je za vlastitim identitetom unutar jedne vrlo tradicionalne i zatvorene zajednice kakva su irski Putnici. Njegovi pomiješani osjećaji o vlastitoj kulturi polaze iz mjesta trauma iz mladosti i otpora okoline prema njegovoj seksualnosti te se s njom na trenutke i izruguje, boreći se s očekivanjima koja pred njega stavlja

