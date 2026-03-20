Priča o ljubavi, izdaji i oprostu: Mirna Sporiš Miani u splitskom HNK režira jedan od najpopularnijih i najizvođenijih baleta na svijetu

Balet "Giselle" Adolphea Adama, u koreografiji i režiji Mirne Sporiš Miani i pod dirigentskim vodstvom Andreja Vesela, premijerno će biti izveden 27. ožujka na velikoj pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Splitu, najavljeno je u petak na konferenciji za medije.

Riječ je o jednom od najpopularnijih i najizvođenijih baleta na svijetu koje će izvesti ansambl Baleta HNK Split uz pratnju Orkestra HNK Split.

Balet "Giselle", nastao u koreografiji Jeana Corallija i Julesa Perrota, a kasnije nadograđen radom Mariusa Petipa, donosi romantičnu priču o ljubavi, izdaji i oprostu.

Vršitelj dužnosti intendanta splitskog HNK Božo Župić istaknuo je kako je riječ o "remek-djelu romantizma" koje je zadržano na repertoaru zbog svoje umjetničke vrijednosti i zanimljivosti. "Cijela ekipa, uz maestra i autorski tim, ostvaruje izvrsnu suradnju i sve teče prema uspješnoj premijeri", rekao je Župić, dodavši kako je to treća premijera aktualne uprave.

Ravnateljica Baleta i koreografkinja Mirna Sporiš kazala je kako je "Giselle" odabrala i zbog produkcijskih mogućnosti ansambla. "Riječ je o baletu koji zahtijeva manji broj plesača, što odgovara trenutačnom stanju ansambla", rekla je Sporiš, istaknuvši suradnju s Baletnom školom Josipa Hatzea i KUD-om Jedinstvo, kao i međunarodne goste.

Dodala je kako u Split 2. travnja dolaze i svjetske baletne zvijezde koji će nastupiti u jednoj od izvedbi - Iana Salenko, čija je matična kuća u Berlinu, i njen suprug Marian Walter, prvak Berlinske državne opere. "U Splitu trenutno nemamo mnogo domaćih plesača, osobito među mlađom generacijom. Imamo nešto starijih članova ansambla, dok su među više od dvadesetak mladih plesača gotovo svi stranci. Zbog toga sam morala brzo reagirati. Izuzetno sam sretna jer je ovo prvi put da takve svjetske zvijezde gostuju u Splitu", poručila je.

Maestro Andrej Vesel naglasio je kako je "Giselle", balet iz 1841., jedno od ključnih djela ranoga romantizma, poznato po bogatoj uporabi lajtmotiva i tzv. "glazbi koja govori", odnosno glazbenom praćenju radnje. "Budući da se partitura mijenjala kroz povijest, riječ je o zahtjevnom projektu. U pripremi nam je mnogo pomogao Borjan Oliver, koji je radio na notnom materijalu i korepeticiji", dodao je.

Američka plesačica Amanda Devenuta 11 godina pleše u Kansas Cityju, a prvi put pleše naslovnu ulogu. Istaknula je kako je riječ o emocionalno zahtjevnom, ali umjetnički iznimno inspirativnom liku. U ulozi Albrechta nastupit će Kenta Yamamoto, gostujući prvak Baleta SNG Ljubljana.



Uz premijeru 27. ožujka najavljeno je više izvedbi s različitim podjelama, dok će 29. travnja u ulozi Giselle prvi put nastupiti Eva Kaprilovska sa svojim partnerom Maksymom Bilokrytskyijem.