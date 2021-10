Pisma koja su potresla svijet: 'Prestani slati ljude da me ubiju', Tito je pisao Staljinu

Postoje knjige koje se čitaju u dahu i ne ispuštaju iz ruke ili one koje čitamo parcijalno pa zaslužuju poziciju na stolu oko koje se okupljaju prijatelji i ispija kava. Upravo je takva knjiga “Pisma koja su promijenila svijet” u izdanju Mozaik knjige britanskog povjesničara Simona Sebaga Montefiorea. Izbor je to od stotinjak pisama poznatih kulturnjaka, političara i povijesnih ličnosti probranih u periodu od antike do današnjice, a tematski podijeljenih na pisma koja su – ljubavna, obiteljska, ona koja se odnose na stvaralaštvo ili prijateljstvo i hrabrost te ona koja se tiču politike, ratova i moći. Naslov knjige je doduše malo pretjeran jer neka od tih pisama teško da su svojim sadržajem promijenila svijet, ali ona mogu promijeniti stav koji gajimo prema kultu nečije ličnosti, baciti novo svjetlo na pojedine dionice povijesti, podsjetiti one koji se toga još sjećaju kako je romantično nekome poslati rukom pisano pismo i silno nas zabaviti, pa čak i nasmijati.