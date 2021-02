Preminula osnivačica legendarnih Supremesa

Samo nekoliko dana nakon što je najavila novi album, u 77. godini preminula je Mary Wilson, osnivačica kultne grupe The Supremes. Tužnu vijest je potvrdio njen agent i prijatelj Jay Schwartz.

Wilson je umrla u krugu obitelji u svom domu u Hendersonu u američkoj državi Nevada, a sprovod će se zbog epidemioloških mjera održati u užem krugu obitelji.

- Ona je bila trendseterica koja je probijala društvene, rasne i rodne barijere. Utjecaj Supremesa osjeća se ne samo u suvremenoj R&B glazbi, soulu i popu, već je njihov uspjeh utabao put afroameričkim umjetnicima u svim žanrovima. Mary Wilson nećemo pamtiti samo po njenom glazbenom nasljeđu, jer svoju je slavu i utjecaj koristila za promociju brojnih humanitarnih ciljeva poput borbe protiv gladi u svijetu, podizanja svijesti o HIV-u i AIDS-u te se zalagala za mir u svijetu. Bila je i motivacijska govornica, ugledna autorica, poduzetnica i kulturna ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država - kazao je Schwartz u svojoj objavi.

Wilson je svoju bogatu karijeru započela 1959. godine u Detroitu, sa sastavom koji se tada zvao The Primettes. One će kasnije postati legendarne Supremesice, jedna od najpoznatijih glazbenih skupina 60-ih godina prošlog stoljeća. Neki od njihovih najpoznatijih hitova koji su vladali ljestvicama bili su "Stop! In the name of Love", "Where Did Our Love Go", "Baby Love" i "You Keep Me Hanging On". A The Supremes su na Billboardovoj ljestvici 100 najboljih izvođača svih vremena zasjele na visoko 16. mjesto.

Wilson je nedavno najavila nove solo pjesme u suradnji s Universal Musicom koje su trebale izaći na njen rođendan, 6. ožujka.