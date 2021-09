Preminula je Cynthia Hansell-Bakić, primadona splitskog HNK i profesorica

Operna pjevačica Cynthia Hansell-Bakić, primadona splitskog HNK i profesorica, umrla je u nedjelju u Zagrebu, priopćila je njezina obitelj, a objavio HRT.

Rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama 7. lipnja 1949., a pjevanje je studirala na New England Conservatory of Music u Bostonu.

U Hrvatsku je došla 1971. i debitirala na pozornici u Splitu kao Leonora u “Trubaduru”, a od tada, osim umjetničkog i pedagoškog doprinosa, Hrvatsku je zadužila svojim nesebičnim humanitarnim radom u vrijeme Domovinskog rata, navodi se u objavi. Hansell-Bakić je bila redovna profesorica u trajnom zvanju Muzičke akademije u Zagrebu te Umjetničke akademije u Splitu. U svojoj bogatoj opernoj karijeri odigrala je više od 60 glavnih opernih uloga, a gostovala je u domaćim i inozemnim opernim kućama.

Posljednji put za Večernji list s njom smo razgovarali u povodu objave njezine monografije “Vissi d’arte, vissi’d amore” (“Živjeh za ljubav, živjeh za umjetnost”) 2017. godine. Tim djelom primadona je obilježila 45 godina rada, a za naslov monografije koji je u biti najpoznatija arija iz “Tosce” kazala je: “Ta arija me odlično opisuje.”

Boris Papandopulo, fasciniran njezinom interpretacijom i glasom, za nju je napisao 13 skladbi koje je i otpjevala ih je s njim, a najvažnije su “Osorski rekvijem” i “Osorski misterij”. Ostvarila je izvrsne uloge u operama Puccinija i Verdija, za što je dobila i mnogobrojne nagrade, a kada su je pitali koja je tajna duge i uspješne karijere, kazala je:

“Morate imati malo sreće da uopće dođete do pozornice, a kada ste tamo, jako su bitna usavršavanja i da ste angažirani oko sebe i to je taj sebični dio umjetnikova života. Morate se boriti za svoje mjesto pod suncem, vječno biti spremni da u posljednji čas nešto naučite... Da biste održali takvu karijeru, morate imati sklad u svom životu i to su mi omogućili suprug i naša djeca.”