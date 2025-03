Pratite s nama dodjelu Oscara i navijajte za 'Čovjeka koji nije mogao šutjeti'

Večeras, s početkom u 1 sat ujutro po našem vremenu, uživo na portalu Večernjeg lista pratimo 97. dodjelu prestižnih nagrada Oscar! Očekuje nas napeta utrka za zlatne kipiće, a među favoritima se ističu filmovi "Anora", "Brutalist", "Emilia Pérez" i "Konklava".

No, ova dodjela Oscara bit će posebna i za nas u Hrvatskoj jer prvi put u povijesti imamo razloga navijati i za jedan hrvatski igrani film - "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića, koji je nominiran u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma. Pratite s nama uživo sve novosti, reakcije i pobjednike s dodjele Oscara!

Dodjela Oscara, nagrada Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti, tradicionalno održava se u Dolby Theatreu, u sklopu kompleksa Ovation Hollywood u Los Angelesu. Ove godine, čast da vodi program pripala je iskusnom voditelju Conanu O'Brienu, a kao i obično, nagrade će dobitnicima uručiti brojne zvijezde iz svijeta filma i zabave poput Selene Gomez, Willema Dafoea, Lily-Rose Depp, Goldie Hawn, Bena Stillera i Oprah Winfrey.

Jedan od noviteta 97. dodjele jest i da neće biti izvedbi nominiranih pjesama, ali Akademija je pripremila bogat glazbeni program. Nastupit će zvijezde filma "Zlica", Queen Latifah će odati počast Quincyju Jonesu, a nastupit će i Los Angeles Master Chorale, te pop zvijezde Doja Cat, Raye i Lisa of Blackpink.

Ekipa filma "Čovjek koji nije mogao šutjeti", među kojima i redatelj Nebojša Slijepčević, glumci Goran Bogdan, Dragan Mićanović i Lara Nekić, producenti Daniel Pek i Katarina Prpić, montažer Tomislav Stojanović, te snimatelj Gregor Božič, punom parom priprema se za skorašnju dodjelu. Atmosfera je vesela, javljaju iz Los Angelesa, uzbuđenje raste, a mi se oprezno usudimo nadati da će razloga za slavlje biti, jer naš film već tjednima vodi na kladionicama.

Podsjećamo, "Čovjek koji nije mogao šutjeti" do sada ovjenčan je nizom nagrada, među ostalim i Zlatnom palmom u Cannesu, a nedavno i nagradom César.



Pratite s nama uživo najvažniju filmsku noć godine i držite fige za "Čovjeka koji nije mogao šutjeti"! Hoće li Hrvatska osvojiti svog prvog Oscara? Saznajte uskoro!



Popis svih nominiranih pronađite niže:

Najbolja muška sporedna uloga



Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Najbolja kostimografija



"A Complete Unknown”

“Conclave”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Najbolja glazba



“The Brutalist”

“Emilia Pérez”

“Conclave”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Najbolja šminka i frizura



“A Different Man”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“The Substance”

“Wicked”

Najbolji kratki igrani film



“I'm Not A Robot”

“Anuja”

“The Last Ranger”

“A Lien”

“The Man Who Could Not Remain Silent”

Najbolja ženska sporedna uloga



Monica Barbaro, “A Complete Unknown”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Najbolji adaptirani scenarij



“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Nickel Boys”

“Sing Sing”

Najbolji originalni scenarij



“Anora”

“The Brutalist”

“A Real Pain”

“The Substance”

“September 5”

Najbolji kratki animirani film



“In the Shadow of Cypress”

“Wander to Wonder”

“Yuck”

“Magic Candies”

“Beautiful Men”

Najbolja pjesma



“Mi Camino” from “Emilia Pérez”

“El Mal” from “Emilia Pérez”

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”

“The Journey” from “The Six Triple Eight”

“Like a Bird” from “Sing Sing”

Najbolji dugometražni dokumentarac



“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Najbolji kratki dokumentarac



“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“The Only Girl in the Orchestra”

“Instruments of a Beating Heart”

Najbolji dugometražni animirani film



"Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Najbolja scenografija



“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Najbolja montaža



“Anora”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Brutalist”

Najbolji strani film



“I’m Still Here”

“The Girl with the Needle”

“Emilia Pérez”

“The Seed of the Sacred Fig”

“Flow”

Najbolji zvuk



“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Wicked”

“Emilia Perez”

“The Wild Robot”

Najbolji vizualni efekti



“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

Najbolja fotografija



“The Brutalist”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“Maria”

“Nosferatu”

Najbolji muška glavna uloga



Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Najbolja glavna ženska uloga



Mikey Madison, “Anora”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Cynthia Erivo, “Wicked”

Demi Moore, “The Substance”

Fernanda Torres, “I’m Still Here”

Najbolja režija



Jacques Audiard, “Emilia Pérez”

Sean Baker, “Anora”

Brady Corbet, “The Brutalist”

James Mangold, “A Complete Unknown”

Coralie Fargeat, “The Substance”

Najbolji film



“Anora”

“The Brutalist”

“A Complete Unknown”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Emilia Pérez”

“I’m Still Here”

“Nickel Boys”

“The Substance”

“Wicked”