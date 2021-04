Pratite Oscare uživo: Počinje dodjela najvažnijih filmskih nagrada

Dodjela najprestižnijih filmskih nagrada Oscar Američke akademije filmskih umjetnosti i znanosti održava se u noći s nedjelja 25. travnja na ponedjeljak 26. travnja. Pratite nas za sve informacije i popis pobjednika ovogodišnje 93. dodjele Oscara koji ćemo ažurirati uživo!

Nakon veoma izazovne godine za filmsku industriju, zbog epidemioloških razloga Oscari se nisu održali u tradicionalnom terminu krajem veljače. Uz to, organizatori htjeli su izbjeći zamke virtualnog programa pa se dodjela održava uživo, a osim u Los Angelesu, posebni programi organizirani su u Londonu i Parizu.

Hrvatski gledatelji Oscare mogu pratiti na Prvom programu Hrvatske televizije s početkom u 0:30, a prijenos same dodjele započinje u 02:00 sata. Skraćena snimka Oscara bit će prikazana na Drugom programu Hrvatske televizije u ponedjeljak 26. travnja u 21 sat.

Glavni favorit 93. dodjele Oscara u najvažnijoj kategoriji najboljeg filma je film "Zemlja nomada" redateljice Chloe Zhao koja je nominirana i za najbolju režiju. Najviše ukupnih nominacija iznenađujuće je ostvario Netflix s njih čak 35, a Netflixov film "Mank" u režiji Davida Finchera vodi s čak deset nominacija. U kategoriji najboljeg stranog filma u napetoj utrci nalaze se danski film "Još jedna runda" Thomasa Vinterberga te "Quo vadis, Aida?", potresni film o genocidu u Srebrenici bosanskohercegovačke redateljice Jasmile Žbanić.

Popis nominacija za Oscare 2021.:

NAJBOLJI FILM

Father (Sony Pictures Classics)

Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Mank (Netflix)

Minari (A24)

Nomadland (Searchlight Pictures)

Promising Young Woman (Focus Features)

Sound of Metal (Amazon Studios)

Trial of the Chicago 7 (Netflix)

NAJBOLJI STRANI FILM

Another Round, Danska

Better Days, Hong Kong

Collective, Rumunjska

The Man Who Sold His Skin, Tunis

Quo vadis, Aida?, Bosna i Hercegovina

NAJBOLJA REŽIJA

Another Round, Thomas Vinterberg

Mank, David Fincher

Minari, Lee Isaac Chung

Nomadland, Chloé Zhao

Promising Young Woman, Emerald Fennell

NAJBOLJA GLUMICA

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

NAJBOLJI GLUMAC

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

NAJBOLJA SPOREDNA GLUMICA

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

NAJBOLJI SPOREDNI GLUMAC

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

NAJBOLJA KAMERA

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

NAJBOLJA KOSTIMOGRAFIJA

Emma

Ma Rainey's Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI DOKUMENTARNI FILM

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

NAJBOLJI KRATKOMETRAŽNI IGRANI FILM

Feeling Through

The Letter Room

The PresentTwo

Distant Strangers

White Eye

NAJBOLJI ADAPTIRANI SCENARIJ

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

NAJBOLJI ORIGINALNI SCENARIJ

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

NAJBOLJA ORIGINALNA PJESMA

Fight for You, (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice, (The Trial of the Chicago 7)

Húsavík, (Eurovision Song Contest)

Io Si (Seen), (The Life Ahead)

Speak Now, (One Night in Miami)

NAJBOLJA ORIGINALNA GLAZBA

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

NAJBOLJI ZVUK

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

NAJBOLJI DUGOMETRAŽNI ANIMIRANI FILM

Onward (Pixar)

Over the Moon (Netflix)

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV Plus/GKIDS)

NAJBOLJA MONTAŽA

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

NAJBOLJA ŠMINKA I FRIZURA

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

NAJBOLJA SCENOGRAFIJA

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

NAJBOLJI VIZUALNI EFEKTI

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet